Ngân hàng miễn, giảm nhiều loại phí

Cuối tháng 7/2021, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam đã chỉ đạo Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) triển khai chính sách giảm từ 50%-75% phí dịch vụ chuyển mạch và bù trừ so với mức phí hiện hành, áp dụng từ ngày 1/8 đến hết năm 2021. Thực hiện chỉ đạo của NHNN, nhiều ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã công bố miễn phí chuyển tiền trực tuyến, giảm phí rút tiền qua ATM nhằm hỗ trợ khách hàng.

Khách hàng giao dịch tại Agribank, Chi nhánh BR-VT.

Đồng loạt giảm phí

Một trong những ngân hàng đầu tiên thực hiện việc giảm các loại phí cho khách hàng là Vietcombank. Ông Đoàn Văn Tuyến, Giám đốc Vietcombank, Chi nhánh Vũng Tàu cho biết, đối với khách hàng cá nhân, Vietcombank giảm đến 80% phí chuyển tiền trong cùng hệ thống và 25% phí chuyển tiền ngoài hệ thống Vietcombank; giảm 33% phí các gói tài khoản, áp dụng cho các gói tài khoản VCB Eco và VCB Plus; giảm 17% phí rút tiền mặt tại ATM ngoài hệ thống. Theo đó, gói VCB Eco thông thường được giảm từ 15.000 đồng (chưa thuế giá trị gia tăng) xuống còn 10.000 đồng; VCB Eco nhận lương từ 12.000 đồng xuống 7.000 đồng; VCB Plus thông thường từ 25.000 đồng xuống còn 20.000 đồng; VCB Plus nhận lương từ 20.000 đồng xuống 15.000 đồng. Phí chuyển tiền cùng hệ thống trên Digibank giảm từ 2.000- 5.000 đồng/giao dịch xuống còn 1.000 đồng/giao dịch…. Đối với khách hàng tổ chức, Vietcombank giảm đến 50% phí chuyển tiền ngoài hệ thống Vietcombank. Các mức phí giảm lần này được thực hiện từ đầu tháng 8 đến hết năm nay.

BIDV cũng đang miễn giảm 4 loại phí dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân từ nay đến hết năm 2021, gồm: Miễn 100% phí chuyển tiền trong và ngoài hệ thống cho khách hàng đăng ký sử dụng ứng dụng BIDV SmartBanking qua kênh trực tuyến; miễn phí trọn đời 10 loại phí khi đăng ký sử dụng gói dịch vụ B-Free, trong đó phí chuyển tiền trong và ngoài hệ thống được miễn hoàn toàn. Miễn 100% phí chuyển tiền 24/7 trên ATM và giảm 5% phí rút tiền mặt tại ATM ngoài hệ thống BIDV.

HDBank cũng triển khai hàng loạt chương giảm phí và lãi cho khách hàng cá nhân sử dụng ngân hàng điện tử HDBank App như: tích điểm đổi quà với chương trình khách hàng thân thiết HDBank Loyalty, gửi tiết kiệm online nhận lãi suất cao hơn gửi tại quầy… Ngoài ra, HDbank đang thực hiện gói “chuyển tiền nhanh gọn - hưởng trọn phí 0 đồng”. Ông Nguyễn Gia Hồng, Giám đốc HDBank, Chi nhánh Vũng Tàu cho biết, với gói này, HDBank miễn phí chuyển tiền trong và ngoài hệ thống; miễn phí chuyển tiền nhanh qua tài khoản và số thẻ, áp dụng cho tất cả khách hàng cá nhân đang sử dụng tài khoản tiền gửi thanh toán thông thường hoặc mở mới.

Nhiều ngân hàng khác cũng đã miễn phí chuyển khoản cho khách hàng thực hiện giao dịch trực tuyến như: Agribank, Vietinbank…

Cơ cấu lại nợ

Cùng với việc giảm phí, các ngân hàng còn chủ động phối hợp với khách hàng để tìm hiểu mức độ thiệt hại trong hoạt động kinh doanh do ảnh hưởng dịch COVID-19, đặc biệt là các ngành, lĩnh vực thế mạnh của tỉnh. Đồng thời, triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng phù hợp với nhu cầu, quy mô và tình trạng hoạt động của khách hàng.

Ông Nguyễn Lợi, Giám đốc NHNN, Chi nhánh BR-VT cho biết, các ngân hàng đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ 488 khách hàng với tổng giá trị nợ (gốc + lãi) là 1.162 tỷ đồng; miễn, giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ đối với 62 khách hàng, số tiền lãi đã được miễn giảm là 2 tỷ đồng cho tổng giá trị nợ 296 tỷ đồng; cho vay mới lãi suất ưu đãi thấp hơn lãi suất cho vay trước khi có dịch từ 1-2% với doanh số cho vay mới lũy kế đạt 38.520 tỷ đồng, số khách hàng còn dư nợ là 7.307 khách hàng.

Theo ông Nguyễn Gia Hồng, Giám đốc HDBank Chi nhánh Vũng Tàu, tháng 7/2021, hệ thống HDBank tiếp tục thực hiện chính sách miễn giảm lãi suất cho khách hàng ở một số lĩnh vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch COVID-19 và cả nhóm khách hàng tại khu vực bị phong tỏa, giãn cách kéo dài theo Chỉ thị 16, với tổng dư nợ gần 41.000 tỷ đồng, tương ứng với 18.000 khách hàng.

Ngoài ra, các ngân hàng đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 20 chủ tàu vay vốn theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ với tổng dư nợ được cơ cấu gần 44 tỷ đồng. Riêng chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn (lãi suất 0%) để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hiện nay Ngân hàng CSXH tỉnh đang tích cực phối hợp với các sở, ngành liên quan để triển khai thực hiện.

Bài, ảnh: PHAN HÀ

Theo thống kê của NHNN Chi nhánh BR-VT, tính đến đầu tháng 8/2021, dư nợ một số ngành, lĩnh vực kinh tế mũi nhọn so với tổng dư nợ đã hỗ trợ khách hàng cho vay trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 4,5%; công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 11%; dịch vụ lưu trú và ăn uống chiếm 36%; vận tải hành khách công cộng chiếm 1%; vận tải kho bãi chiếm 4%;…