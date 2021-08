Đưa gói hỗ trợ kịp thời đến với người dân

Người lao động trong gia đình có người tâm thần được vay vốn chính sách ưu đãi

Hơn 10,4 tỷ đồng hỗ trợ người khó khăn do dịch COVID-19 Gần 2 tuần qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh cấp tốc triển khai chi trả gói hỗ trợ đến tay người dân với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, kịp thời. Đây cũng là quyết tâm chung của tỉnh nhằm đảm bảo mọi đối tượng đều được tiếp cận chính sách an sinh trong lúc dịch bệnh. Đối tượng bán vé số huyện Đất Đỏ được hỗ trợ xét nghiệm và hỗ trợ tiền do tỉnh tạm ngưng bán vé số do ảnh hưởng dịch COVID-19.

NHANH GỌN VÀ KỊP THỜI

Bà Huỳnh Thị Mai Thu, xã Long Mỹ (huyện Đất Đỏ) cho biết, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên việc buôn bán cũng gặp khó khăn. Từ khi thực hiện giãn cách xã hội bà cũng tạm dừng buôn bán nên không có nguồn thu nhập. “Thật may vì đợt này tôi nằm trong danh sách được hỗ trợ của nhà nước. Việc chi trả tiền hỗ trợ cũng được xã triển khai nhanh. Số tiền hỗ trợ này giúp tôi có thêm khoản tiền để mua gạo, nhu yếu phẩm trong giai đoạn khó khăn này. Tôi thấy ấm lòng vì được nhà nước, địa phương quan tâm”, bà Mai Thu nói.

Bà Trần Thị Kim, Trưởng phòng LĐTBXH huyện Đất Đỏ thông tin, tính đến ngày 1/8, huyện đã chi hơn 772 triệu đồng hỗ trợ cho 515 lao động tự do; chi 276 triệu đồng cho 368 người bán lẻ vé số; hơn 360 triệu đồng cho 240 người là người có công, hộ nghèo, bảo trợ xã hội và trẻ em từ vùng dịch về; 357 triệu đồng cho 119 hộ kinh doanh khó khăn do ảnh hưởng dịch. “Tỉnh duyệt danh sách đến đâu, huyện chi trả hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định đến đó nhằm giúp họ vượt qua phần nào khó khăn”, bà Kim cho biết thêm.

Dù đang giãn cách xã hội, song với tinh thần linh hoạt vượt khó, các địa phương đã “kích hoạt” toàn bộ hệ thống tiếp nhận, xét duyệt, thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ. Nhiều xã, phường còn chủ động hướng dẫn và chi trả tại nhà cho nhóm lao động tự do để không tập trung đông người, bảo đảm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Với cách làm này, đến nay TX. Phú Mỹ đã cấp gần 1,4 tỷ đồng cho các xã, phường chi trả 1.507 đối tượng theo Nghị quyết 68 của Chính phủ. Đồng thời hỗ trợ 10 trẻ em thuộc diện F0, F1 với số tiền gần 27 triệu đồng; hỗ trợ 93 người điều trị, cách ly y tế với tổng số tiền hơn 156 triệu đồng; hỗ trợ 399 triệu đồng cho 532 người bán vé số; cấp phát lương thực, nhu yếu phẩm cho người có hoàn cảnh khó khăn, người ở trọ với tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Còn tại TP. Vũng Tàu, tính đến ngày 31/7, thành phố đã chi hỗ trợ 168 hộ nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh với tổng số tiền hơn 252 triệu đồng, đạt tỷ lệ 100%. Đối tượng trẻ em từ vùng dịch trở về đã hoàn thành cách ly, thành phố đã chi hỗ trợ cho 7 em với tổng số tiền gần 12 triệu đồng. Đối tượng người bán vé số đã chi 807/811 đối tượng (tỷ lệ 99,5%) với tổng số tiền là hơn 600 triệu đồng. Số đối tượng còn lại chưa chi do nằm trong khu cách ly hoặc khu phong tỏa.

KHÔNG AI BỊ BỎ SÓT

Để gói hỗ trợ đến đúng lúc, kịp thời, các cán bộ địa phương đã tổ chức thống kê danh sách, rà soát để không ai bị bỏ sót. Ghi nhận từ các địa phương cho thấy, nhiều cán bộ cơ sở đã bằng mọi cách để thông tin cho các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ trong khu vực phong tỏa, nhanh chóng chi tiền để họ kịp thời mua nhu yếu phẩm phục vụ cho đời sống, sinh hoạt trong thời gian giãn cách.

Báo cáo của Sở LĐTBXH tỉnh cho biết, qua rà soát thống kê, BR-VT dự kiến hỗ trợ cho hơn 31.000 người với số tiền đề nghị hỗ trợ là 35,6 tỷ đồng cho 7 nhóm đối tượng gồm: Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; trẻ em và người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế; hộ kinh doanh; viên chức hoạt động; hướng dẫn viên du lịch; người lao động và người sử dụng lao động giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương. Riêng nhóm đối tượng liên quan đến chính sách hỗ trợ vay vốn trả lương ngừng việc cho NLĐ, đào tạo duy trì việc làm, giảm mức đóng BHTNLĐ và bệnh nghề nghiệp… Sở sẽ căn cứ vào tình hình thực tế đề xuất của các DN nhằm có sự hỗ trợ phù hợp nhất. Ngoài ra, BR-VT cũng mở rộng đối tượng hỗ trợ với hơn 28 ngàn lao động không có giao kết hợp đồng với số tiền hơn 28 tỷ đồng. Trong đó, UBND tỉnh đã phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho 9.896 người với số tiền là 11,4 tỷ đồng cho huyện Đất Đỏ, huyện Côn Đảo, huyện Xuyên Mộc, huyện Long Điền, huyện Châu Đức, TX. Phú Mỹ và TP. Bà Rịa. Hiện các địa phương đang thực hiện chi trả cho người lao động.

Về đối tượng đặc thù bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 theo chính sách riêng của tỉnh bao gồm người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo; trẻ em phải cách ly, tổng số đối tượng dự kiến là 4.580 người với kinh phí hỗ trợ gần 6,9 tỷ đồng. Trong đó, tính đến 16 giờ ngày 1/8, tỉnh đã chi hỗ trợ 3.416 người/hộ với số tiền hơn 5,1 tỷ đồng đồng, đạt tỷ lệ 99%/ tổng số trình duyệt.

Về việc hỗ trợ cho người bán vé số, trên cơ sở kinh phí do Công ty TNHH MTV XSKT tỉnh chuyển đến, Sở LĐTBXH đã chuyển hơn 2,8 tỷ đồng về UBND các huyện/thị xã/thành phố để hỗ trợ cho khoảng hơn 3.800 người bán vé số lẻ. Hiện các địa phương đã chi trả xong cho 3.612 đối tượng với số tiền là 2,7 tỷ đồng, đạt 99,28%. Còn lại 26 trường hợp tại TX. Phú Mỹ chưa chi được do người lao động về quê.

Theo bà Đinh Thị Trúc My, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH, việc hỗ trợ các đối tượng theo Nghị quyết 68/NQ-CP sẽ góp phần phục hồi, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, ổn định sản xuất, kinh doanh, bảo đảm đời sống và an toàn cho NLĐ, nhất là những người đang tạm thời mất việc, lao động tự do. Hiện nay, Sở LĐTBXH đang rà soát, bổ sung danh sách các đối tượng hỗ trợ để việc hỗ trợ bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, không ai bị bỏ sót trong đợt dịch này.

Bài, ảnh: QUANG VŨ – VÂN ANH