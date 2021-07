Thiệt hại tiền tỷ vì nạn trộm cắp tấm đan thoát nước

Hơn 2 năm qua, hàng trăm tấm đan thoát nước trên các tuyến đường ở nhiều địa phương trong tỉnh liên tục bị lấy trộm, để lại những miệng hố sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông. Hơn nữa, các vụ trộm cắp tấm đan thoát nước còn gây thiệt hại hàng tỷ đồng cho nhà nước và đang đặt ra nhiều thách thức cho cơ quan chức năng trong công tác quản lý.

Tấm đan thoát nước trên tuyến tránh Quốc lộ 56 bị lấy cắp, người dân phải cắm cây cảnh báo nguy hiểm.

HƠN 2 NĂM, MẤT TRỘM 724 TẤM ĐAN

Tuyến tránh Quốc lộ 56 (QL56) đi qua địa phận xã Tân Hưng đến địa phận xã Hòa Long (TP. Bà Rịa) chỉ dài khoảng 3km nhưng có hơn 50 tấm đan thoát nước (chất liệu bằng gang) bị mất trộm, để lại những hố sâu nguy hiểm. Các miệng hố ga này có kích thước khoảng 60x70cm, dù được bố trí sát vỉa hè nhưng nếu người tham gia giao thông không chú ý quan sát sẽ rất dễ bị té hoặc lọt bánh xe. Một lãnh đạo UBND xã Tân Hưng cho biết, việc mất cắp tấm đan thoát nước thường xảy ra vào ban đêm, do khu vực này ít nhà dân, vắng người qua lại...

Tương tự, thời gian gần đây, hơn 150 tấm đan thoát nước trên một số tuyến đường nội thị của 2 phường Phú Mỹ và Tân Phước (TX. Phú Mỹ) như: Hùng Vương, Phạm Văn Đồng, Huỳnh Thúc Kháng, Lê Duẩn, Lê Thánh Tông, Phạm Hồng Thái, Nguyễn Huệ… cũng bị kẻ gian lấy cắp.

Theo thống kê của Công ty CP Khoa học - Công nghệ Việt Nam (Busadco) - đơn vị phụ trách thoát nước trên địa bàn tỉnh, từ năm 2018 đến nay, có 724 tấm đan thoát nước tại các địa phương đã bị mất cắp. Trong đó, chỉ tính từ đầu năm 2021 đến nay đã mất 307 tấm, riêng địa bàn TX. Phú Mỹ mất 159 tấm. Ông Tôn Thất Kha, Phó Tổng Giám đốc Busadco cho hay, mỗi tấm đan có kích thước 350x550x45mm, giá trị gần 1,6 triệu đồng/tấm. Với 724 tấm đan bị mất cắp, ước tính nhà nước thiệt hại hơn 1,158 tỷ đồng.

ĐIỀU TRA, XỬ LÝ CÁC ĐỐI TƯỢNG TRỘM CẮP

Theo hợp đồng quản lý vận hành giữa Sở Xây dựng và Busadco về việc duy trì nạo vét và tuần tra, vận hành hệ thống thoát nước từ năm 2019 đến năm 2023, Busadco có nhiệm vụ duy tu, duy trì và vận hành hệ thống thoát nước trên các đô thị thuộc tỉnh. Từ năm 2019 trở về trước, TP. Vũng Tàu có 11 công nhân làm công tác quản lý vận hành; TP. Bà Rịa và các huyện, thị có 10 công nhân. Từ năm 2020 đến nay, địa bàn TP. Vũng Tàu chỉ còn 9 công nhân, TP. Bà Rịa và các huyện, thị cũng còn 9 công nhân. Địa bàn rộng, lực lượng mỏng và phải kiêm nhiệm nhiều việc trong khi đối tượng phạm tội thường tranh thủ buổi tối, khuya để trộm cắp tấm đan ở những khu vực dân cư còn thưa thớt nên rất khó quản lý.

Sau khi phát hiện mất tấm đan, Busadco đã gửi văn bản báo cáo UBND thành phố, huyện, thị và công an các địa phương để được hỗ trợ bảo vệ đồng thời truy tìm, xử lý kẻ trộm. Chính quyền các địa phương đã chỉ đạo lực lượng công an, UBND phường, xã tăng cường ngăn chặn tình trạng trộm cắp tấm đan, yêu cầu các cơ sở thu mua ve chai không thu mua tấm đan.

Kết quả, lực lượng tuần tra Busadco phối hợp với Công an các địa phương đã nhiều lần bắt được kẻ trộm. Tuy nhiên, năm 2020 và 2021, tình trạng mất cắp tấm đan thoát nước diễn ra thường xuyên và theo chiều hướng chuyên nghiệp, manh động hơn. Kẻ gian còn sử dụng kim tiêm, dao hù dọa nhân viên tuần tra Busadco khi bị phát hiện.

Trước tình trạng này, lực lượng công an các địa phương đã thành lập chuyên án điều tra truy bắt các đối tượng trộm cắp. Điển hình, giữa tháng 5 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an TX. Phú Mỹ đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi “trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” với 8 đối tượng, trong đó 5 đối tượng trộm cắp tài sản, 3 đối tượng tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Bước đầu, các đối tượng này khai nhận đã lấy trộm 39 tấm đan thoát nước trên địa bàn TX. Phú Mỹ rồi đem đến các vựa ve chai để tiêu thụ, lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Ông Tạ Quốc Trung, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, theo đề nghị của Sở Xây dựng, UBND tỉnh đã giao Công an tỉnh có biện pháp nghiệp vụ nhằm bảo vệ an ninh trật tự, phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi phá hoại, trộm cắp, vận chuyển và mua bán tài sản thuộc hệ thống thoát nước hiện hữu trên địa bàn tỉnh, xử lý các hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền. UBND tỉnh cũng đã có văn chấp thuận chủ trương với giải pháp xử lý tình huống mất cắp tấm đan thuộc hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh do Sở Xây dựng để xuất. “Sở Xây dựng đang lập kế hoạch khảo sát lập dự toán phục vụ việc thay thế các tấm đan đã bị mất cắp”, ông Tạ Quốc Trung nói thêm.

Bài, ảnh: QUANG VŨ