Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký công văn hỏa tốc số 8303/UBND-VP về việc ổn định giá cả, chất lượng hàng hoá thiết yếu phục vụ người dân trong mọi tình huống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, UBND tỉnh giao Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389/ĐP chỉ đạo bộ phận thường trực giúp việc của BCĐ 389/ĐP; Đoàn kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh có kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như: hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; hành vi đầu cơ, găm hàng, nâng giá để trục lợi... bảo đảm an ninh, an toàn và bình ổn giá cả hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân; kịp thời báo cáo các vấn đề cấp bách, vượt thẩm quyền để xử lý theo quy định.

Công văn hỏa tốc số 8303/UBND-VP về việc ổn định giá cả, chất lượng hàng hoá thiết yếu phục vụ người dân

VÂN ANH