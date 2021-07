Giá trị nông, lâm, thủy sản đạt gần 5.000 tỷ đồng

Tin từ Sở NN-PTNT cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, song tình hình sản xuất ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định và đạt được nhiều kết quả khả quan. Cụ thể, giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2021 là 4.635 tỷ đồng, đạt 56,4% kế hoạch. Trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp 1.035 tỷ đồng; giá trị sản xuất ngư nghiệp 3.590 tỷ đồng; lâm nghiệp 10 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng đạt 3,86% so với cùng kỳ.

Thu hoạch lúa tại xã An Nhứt (huyện Long Điền).

Riêng tốc độ tăng trưởng của ngành chăn nuôi và khai thác thủy sản không đạt so với chỉ tiêu kế hoạch năm. Nguyên nhân chủ yếu là do dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng tới việc tiêu thụ sản phẩm, một số mặt hàng không xuất bán được, tồn đọng. Ngoài ra, một số DN đã tạm ngừng hoạt động, hoặc hoạt động cầm chừng với công suất 20-40%. Trong đó, lĩnh vực chịu ảnh hưởng lớn nhất là hoạt động sản xuất, chế biến và tiêu thụ thủy sản do nguyên liệu đầu vào giảm 40-50% do các tàu khai thác thủy sản hiện phải nằm bờ.

Tin, ảnh: PHÚC HIẾU