Chợ online của người sống trong chung cư

Các trang fanpage-nhóm các chị em tại các chung cư lập nên đang trở nên hết sức sôi động, đặc biệt là trong thời gian tỉnh BR-VT đang thực hiện Chỉ thị 16. Chỉ cần vào nhóm, tất cả các mặt hàng từ rau, củ, quả, thịt, cá tươi sống đến thức ăn nấu chín đều sẵn có.

Người dân chung cư Bình An đặt mua hàng trên nhóm zalo chợ Bình An. Ảnh: ĐÔNG HIẾU

Mở trang “Hội kinh doanh tại chung cư Lakeside - Phoenix” với gần 3.000 thành viên, trước mắt mọi người là hình ảnh các mặt hàng rau xanh, thịt, cá, tôm, trứng, sữa, bún, bánh cuốn, bánh chưng; các loại trái cây... Giá bán được niêm yết rõ ràng, cụ thể: cải thảo 30 ngàn đồng/kg, su su 25 ngàn đồng/kg, hành lá 25 ngàn đồng/kg, rau muống 15 ngàn/bó, khoai lang Nhật 25 ngàn đồng/kg, trứng gà 40-45 ngàn/chục, ba rọi heo rút sườn 200 ngàn đồng/kg, sườn non 200 ngàn đồng/kg… Nhìn qua bảng giá này cho thấy không hề cao hơn so với thời điểm trước giãn cách.

Theo khảo sát, đa số tiểu thương kinh doanh trên fanpage này là các cư dân chung cư, hoặc trước đây buôn bán tại chợ Chí Linh. Chị Trịnh Thị Vân - chủ tiệm tạp hóa ngay dưới sảnh chung cư Lakeside, Trung tâm đô thị Chí Linh cho biết, do thực hiện giãn cách để phòng, chống dịch, một số mặt hàng cư dân trong chung cư khó ra ngoài mua nên chị đã nhập về để phục vụ nhu cầu tại đây. Đặc biệt, có những món như bánh chưng, chỉ sau vài giờ rao trên nhóm, số lượng đặt hàng đã lên hàng trăm cái. Hoặc trứng gà cũng là mặt hàng được cư dân chung cư đặt mua nhiều nhất, nhập về đến đâu bán hết đến đó.

Chị Phan Thị Hương, nhà ở chung cư Lakeside A2 cho biết: “Ngay sau khi TP. Vũng Tàu thực hiện giãn cách để phòng chống COVID-19, nghe chị hàng xóm mách, tôi liền vào trang Hội kinh doanh tại chung cư Lakeside - Phoenix. Và kể từ lúc đó, toàn bộ thực phẩm cho gia đình đều được đặt mua ở trên trang fanpage này. Giờ chỉ cần ngồi nhà, lướt mạng, đặt hàng, nhắn tin sẽ có người treo hàng tận cửa. Sau đó tôi chuyển khoản nên vẫn bảo đảm phòng, chống dịch”.

Trang zalo chợ Bình An bán đủ loại thực phẩm, rau, củ, đồ chế biến sẵn dễ dàng cho khách hàng lựa chọn.

Còn chị Nguyễn Thị Phố (nhà ở trong Trung tâm Đô thị Chí Linh) chia sẻ, trước đây chị bán hàng ăn sáng như: xôi, bánh mì. Do giãn cách nên tiệm của chị tạm đóng cửa. Khi thấy nhiều hộ dân gặp khó khăn khi mua thực phẩm, sẵn có mối cung cấp nông sản, chị đã kết nối đưa thực phẩm đến cư dân chung cư, chủ yếu là các mặt hàng như: thịt, trứng, rau, củ để chia sẻ cùng mọi người với giá bình ổn để ai cũng có thể mua được thực phẩm trong những ngày này.

Tại chung cư Bình An (phường Rạch Dừa), nhóm bán hàng trực tuyến chọ Bình An trên Zalo cũng nhộn nhịp với đa dạng các loại hàng hóa từ nhu yếu phẩm thiết yếu đến món ăn vặt. Người bán đa phần là cư dân sống trong chung cư nên tin nhau là chính. Chị Nguyễn Thắm (nhà ở chung cư Bình An) cho biết, nhóm zalo chợ Bình An này được chị em trong chung cư lập ra được 2-3 năm nay. Trong đợt dịch này nhóm còn nhộn nhịp hơn nhờ những người bán cũng là cư dân trong chung cư. Người có nguồn rau Đà Lạt, người có trái cây miền Tây, cá miền Trung, đặc sản vùng miền... thậm chí cả bánh chưng, bánh bao, hột vịt lộn, trà sữa. Nhiều chị em cũng tìm đầu mối từ các nhà vườn tận Xuyên Mộc, Châu Đức, như: bơ, nhãn, cá… vừa để hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân vừa cung cấp thực phẩm tươi ngon tận tay cho cư dân.

“Em đang cần mua rau tươi, thịt heo, một ít đậu hũ và trái cây. Chợ mình có ai bán không thông tin giúp em”, chị Thu Thủy (chung cư Bình An) nhắn trên nhóm zalo chợ Bình An. 1 phút sau thông tin chị nhận được rất nhiều. “Cũng có khi chỉ cần qua nhóm chợ những gia vị gia đình đang thiếu như: hành lá, ngò, sả, gừng… cũng được chị em chia sẻ với nhau. Vài cọng hành, vài nhánh sả chia sẻ trong lúc này cũng là đáng quý”, chị Thu Thủy nói.

Theo các thành viên quản trị các nhóm kinh doanh, mỗi ngày họ phải duyệt hàng ngàn bài đăng bán hàng hoặc hỏi mua bán các loại. Giá cả được yêu cầu niêm yết rõ ràng. Nếu bất cứ mặt hàng nào bán bị cư dân phản ánh chất lượng không bảo đảm, các thành viên quản trị nhóm sẽ kiểm tra. Nếu đúng sự thật sẽ cảnh cáo, tái phạm sẽ khóa tài khoản và không được vào nhóm để kinh doanh.

ĐÔNG HIẾU-NGÔ GIA