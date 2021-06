Tập trung các giải pháp vừa phòng chống dịch vừa duy trì sản xuất, kinh doanh

Ngày 29/6, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp thường kỳ UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2021.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối với các điểm cầu 8 huyện, thị xã, thành phố và 33 điểm cầu các xã, phường, thị trấn.

Mở đầu cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ cho biết tỉnh BR-VT vừa phát hiện ca dương tính đầu tiên với SARS-CoV-2 nên trong kế hoạch, phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm sẽ phải điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế vừa bảo đảm công tác phòng chống, ngăn chặn nguy cơ lây lan của dịch bệnh, vừa bảo đảm sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Đặng, Phó Giám đốc Sở KH-ĐT cho biết, 6 tháng đầu năm tổng thu ngân sách trên địa bàn 41.475 tỷ đồng, đạt 62,93% dự toán, tăng 13,04% so cùng kỳ; trong đó: thu từ dầu khí khoảng 9.500 tỷ đồng, đạt 75,40% dự toán; thu thuế xuất, nhập khẩu 11.340 tỷ đồng, đạt 64,43% ; thu ngân sách nội địa 20.635 tỷ đồng, đạt 57,79% dự toán. Với số thu này, ngân sách địa phương được hưởng hơn 12.502 tỷ đồng, đạt 64% dự toán.

Ong Nguyễn Văn Đặng, Phó Giám đốc Sở KH-ĐT báo cáo tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2021.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, do ảnh hưởng của COVID – 19 nên một số chỉ tiêu kinh tế chưa đạt so với Nghị quyết HĐND tỉnh. Cụ thể, chỉ tiêu sản xuất công nghiệp (trừ dầu khí) mặc dù tăng 8,44% so với cùng kỳ nhưng vẫn thấp hơn chỉ tiêu bình quân cả năm theo chỉ tiêu Nghị quyết HĐND (Nghị quyết là 8,8%); giá trị sản xuất nông nghiệp cũng tăng 3,86% nhưng không đạt chỉ tiêu Nghị quyết (Nghị quyết là 4,02%); giá trị sản xuất ngư nghiệp 6 tháng tăng 3,33% (Nghị quyết là 4,2%)…

Kỹ sư Nhà máy thép miền Nam (TX. Phú Mỹ) điều hành sản xuất thép.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã bàn sâu về các giải pháp nhằm bảo đảm vừa chống dịch bệnh COVID-19, vừa ổn định và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển, đồng thời tiếp tục triển khai theo lộ trình các nhiệm vụ đã được giao thực hiện trong kế hoạch năm 2021; tiếp tục theo dõi, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của doanh nghiệp để kịp thời đề xuất những biện pháp tháo gỡ…

Tin, ảnh: QUANG VŨ