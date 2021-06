Giai đoạn 2016-2020, thực hiện 126 chương trình, đề án

Ngày 28/6, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp nghe Sở Tài chính báo cáo tình hình thực hiện chương trình, đề án (CTĐA) của tỉnh giai đoạn 2016-2020, kế hoạch giai đoạn 2021-2025.

Báo cáo tại cuộc họp, Sở Tài chính cho biết: Giai đoạn 2016-2020, tỉnh thực hiện 126 CTĐA (tăng 25 CTĐA so với giai đoạn 2011-2015), tổng kinh phí 767,082 tỷ đồng, đạt 74,4% so với dự toán. Trong giai đoạn này có 114/126 CTĐA đạt mục tiêu đề ra, chủ yếu là các CTĐA có nội dung thực hiện liên quan đến tuyên truyền văn bản pháp luật, chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ cho các đối tượng là bảo trợ xã hội, người cao tuổi, đồng bào dân tộc, học sinh, sinh viên. CTĐA được ban hành đều có mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với chính sách của nhà nước, phù hợp với tình hình phát triển và khả năng thực hiện của địa phương. Số lượng các CTĐA được giảm dần theo từng năm. Các CTĐA không hiệu quả, không phù hợp với tình hình thực tế theo quy định được lồng ghép, cắt giảm hoặc điều chuyển sang các chương trình khác.

Tại cuộc họp, ông Lê Ngọc Khánh yêu cầu Sở Tài chính tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh lại báo cáo tham mưu UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh, chậm nhất đến hết ngày 3/7/2021. Đồng thời cần xây dựng báo cáo riêng về các CTĐA tạm dừng hoặc phải điều chuyển, đề xuất các giải pháp thực hiện các CTĐA này tham mưu UBND tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Tài chính rà soát tính pháp lý của các CTĐA để đánh giá sự phù hợp theo quy định pháp luật; xây dựng CTĐA chia theo các nhóm cho phù hợp với tình hình thực tế, đưa ra danh mục CTĐA trong giai đoạn tiếp theo phải đảm bảo thực hiện hiệu quả, khả thi.

PHAN HÀ