Nhà thầu Alpha chậm nộp thuế dự án thu gom và xử lý nước thải TP. Bà Rịa

Ngày 11/5, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe Sở KH-ĐT báo cáo tình hình chậm nộp thuế giá trị gia tăng của nhà thầu Alpha thuộc dự án thu gom và xử lý nước thải TP. Bà Rịa.

Theo báo cáo của Sở KH-ĐT, ngày 18/11/2020, Cục Thuế tỉnh có văn bản số 10340/CT-TTKT1 về việc nợ thuế, tiền phạt chậm nộp thuế VAT của dự án thu gom, xử lý và thoát nước TP. Bà Rịa liên quan đến nhà thầu Alpha (Thụy Sĩ). Trước đây, dự án này do Công ty CP KH-CN Việt Nam (Busadco) làm chủ đầu tư. Sau khi thực hiện cổ phần hóa, dự án được chuyển từ Busadco sang Ban Quản lý dự án chuyên ngành dân dụng và công nghiệp làm chủ đầu tư. Do đó, Cục Thuế tỉnh đề nghị Ban Quản lý dự án chuyên ngành dân dụng và công nghiệp có trách nhiệm nộp số tiền chậm nộp thuế VAT còn nợ của nhà thầu Alpha cho 2 hoá đơn với số tiền hơn 3,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo Ban Quản lý dự án chuyên ngành dân dụng và công nghiệp, mặc dù đã nhiều lần nhắc nhở nhưng nhà thầu Alpha lấy lý do ảnh hưởng của COVID-19 nên chưa nộp thuế được. Vì vậy, Ban đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương nộp tiền chậm nộp thuế VAT hơn 3,3 tỷ đồng của nhà thầu Alpha từ nguồn chi khác trong tổng mức đầu tư.

Tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo của Sở KH-ĐT, ông Nguyễn Công Vinh đề nghị tổ công tác xử lý những vấn đề tồn tại khi bàn giao nhiệm vụ chủ đầu dự án ODA để rà soát trách nhiệm về số tiền phạt chậm nộp thuế VAT của dự án thu gom, xử lý và thoát nước TP. Bà Rịa. Từ đó có phương án thu hồi tiền chậm nộp thuế của nhà thầu Alpha để nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

LINH ĐAN