Giữ nguyên hệ số giá đất giúp thị trường bất động sản ổn định

Theo Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2021, hệ số giá đất năm nay sẽ không có thay đổi.

Năm 2021, BR-VT vẫn giữ nguyên hệ số giá đất như năm 2020 để bình ổn giá đất, thu hút đầu tư. Trong ảnh: Một góc đường vào KCN Phú Mỹ 1.

Hệ số điều chỉnh giá đất hay còn gọi là hệ số K (hệ số dùng để tính giá đất theo khung giá của nhà nước quy định). Hệ số K do UBND cấp tỉnh quy định và không cố định theo từng năm, nhằm phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế tại địa phương.

Theo Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh BR-VT, năm 2021 hệ số tính giá đất của các tuyến đường trên địa bàn tỉnh BR-VT dao động từ 1,15 đến 1,7. Cụ thể, TP. Vũng Tàu có hệ số K trên các tuyến đường thuộc đô thị từ 1,4 đến 1,7; trên các tuyến đường thuộc khu vực nông thôn là 1,4. TP. Bà Rịa có hệ số K trên các tuyến đường thuộc đô thị là 1,4; trên các tuyến đường thuộc khu vực nông thôn từ 1,3 đến 1,4. TX. Phú Mỹ có hệ số K trên các tuyến đường thuộc đô thị từ 1,3 đến 1,5; trên các tuyến đường thuộc khu vực nông thôn là 1,15. Huyện Châu Đức có hệ số K trên các tuyến đường thuộc đô thị là 1,3; trên các tuyến đường thuộc khu vực nông thôn từ 1,2 đến 1,3. Huyện Xuyên Mộc có hệ số K trên các tuyến đường thuộc đô thị từ 1,15 đến 1,25; trên các tuyến đường thuộc khu vực nông thôn từ 1,15 đến 1,25. Huyện Long Điền có hệ số K trên các tuyến đường thuộc đô thị từ 1,3 đến 1,5; trên các tuyến đường thuộc khu vực nông thôn từ 1,2 đến 1,3. Huyện Đất Đỏ có hệ số K trên các tuyến đường thuộc đô thị là 1,25; trên các tuyến đường thuộc khu vực nông thôn là 1,15. Huyện Côn Đảo có hệ số K trên các tuyến đường là 1,2.

Ngoài ra, Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND cũng cập nhật danh mục các tuyến đường mới trên địa bàn TP. Bà Rịa tại 4 khu tái định cư mới hoàn thành gồm: Phước Hưng, Long Tâm, Gò Cát, Kim Dinh vào phụ lục hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 với hệ số K bằng1,4.

Theo Chi cục Quản lý đất đai (Sở TN-MT), nếu hệ số K tăng thì đồng nghĩa giá đất cũng tăng. Theo đó các loại phí, thuế của người dân khi chuyển nhượng cũng tăng. Ví dụ, với các thửa đất tại đường Bacu, Lê Hồng Phong, Lê Lợi, Hoàng Hoa Thám… có hệ số K = 1,7. Việc điều chỉnh hệ số K có tác động quan trọng tới thị trường nhà đất bởi giá 1 mảnh đất sẽ được tính bằng cách nhân hệ số K với bảng giá đất do địa phương công bố hàng năm. Chẳng hạn đường Bacu vị trí 1 theo bảng giá đất được công bố có giá 27.400 đồng/m2 (theo quyết định số 38/2019/QĐ-UBND về việc quy định bảng giá các loại đất 5 năm 2020-2024) được nhân (x) với 1,7 sẽ cho ra giá đất là 46.580 đồng/m2. Nhưng nếu tăng hệ số giá đất cao hơn 1,7 thì thuế thu nhập cá nhân, thuế trước bạ của người dân khi chuyển nhượng phải nộp cho nhà nước sẽ cao hơn. Còn theo phân tích của các chuyên gia, dưới góc độ DN, áp hệ số K cao sẽ làm gia tăng giá vốn đầu vào của dự án, do làm tăng tiền sử dụng đất mà doanh nghiệp phải nộp. Khi nộp tiền sử dụng đất nhiều hơn, chi phí ban đầu sẽ mất nhiều hơn để nộp tiền sử dụng đất, lợi nhuận DN sẽ giảm đi tương ứng. Do đó, DN phải tăng giá bán sản phẩm bất động sản đầu ra. Nếu giá đất tiếp tục tăng như hiện nay sẽ khó thu hút nhà đầu tư.

Theo ông Trương Kim Tân, Phó Giám đốc Sở Tài chính, từ đầu năm 2020 đến nay, tình hình chuyển nhượng bất động sản trên thị trường có biến động nhưng không đáng kể do ảnh hưởng của đại dịch COVID -19. Chính phủ đã triển khai nhiều chủ trương, chính sách để khuyến khích, hỗ trợ người dân và DN gặp khó khăn do dịch bệnh nên việc tăng hệ số điều chỉnh giá đất cần có lộ trình để tránh gây khó khăn cho cá nhân, tổ chức, DN khi thực hiện nghĩa vụ tài chính. Nếu tiếp tục thay đổi hệ số điều chỉnh giá đất sẽ ảnh hưởng nhiều đến chính sách giao đất, cho thuê đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, cụ thể là chính sách giao đất ở mới hoặc giao đất tái định cư.

Thông tin từ Sở TN-MT cho biết, bảng giá đất 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh đã có sự điều chỉnh tăng 2 lần liên tiếp (tăng 10-15%) và có ảnh hưởng lớn đến tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất, cũng như tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Căn cứ vào các trường hợp sử dụng giá đất theo bảng giá đất và hệ số giá đất như trên thì việc tăng hệ số giá đất sẽ làm tăng giá đất, tăng tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất ở trong hạn mức, người dân sẽ phải nộp nhiều thuế sử dụng đất hơn, mất nhiều tiền sử dụng đất hơn khi chuyển mục đích sử dụng đất… Nếu hệ số giá đất không tăng thì đa số hộ gia đình, cá nhân sẽ được hưởng lợi. Hơn nữa, một số tỉnh, thành trong cả nước như: TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng… cũng không điều chỉnh tăng hệ số giá đất trong năm 2021. Do đó, năm 2021 BR-VT không tăng hệ số giá đất để bình ổn thị trường cũng là điều hợp lý.

