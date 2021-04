Mùa mưa đến sớm, đề phòng dông, lốc

Mưa chuyển mùa xuất hiện sớm tại nhiều tỉnh, thành khu vực phía Nam, trong đó có BR-VT. Tình trạng này khá phổ biến và đã diễn ra nhiều lần, nhưng hiếm khi đến sớm hơn 2-3 tuần như năm nay. Đây là một trong những biểu hiện thời tiết cực đoan của biến đổi khí hậu.

Nông dân lo lắng mưa lớn sẽ ảnh hưởngđến năng suất cây trồng. Trong ảnh: Nông dân huyện Đất Đỏ chăm sóc cà tím.

Tại BR-VT, những trận mưa đầu mùa đã xuất hiện từ cuối tháng 3, đầu tháng 4, bắt đầu từ huyện Xuyên Mộc, TX. Phú Mỹ, huyện Long Điền, TP. Bà Rịa. Gần đây nhất, sáng sớm ngày 16/4 tại TP. Vũng Tàu, TP. Bà Rịa và huyện Long Điền đã xảy ra trận mưa rào lớn. Tổng lượng mưa từ ngày 16/4 đến 7 giờ ngày 19/4 phổ biến từ 7-25mm. Các khu vực có mưa nhiều là TP. Bà Rịa 35mm, huyện Long Điền 47,8mm, nhiều nhất là TP. Vũng Tàu lượng mưa đo được 129,4mm.

Theo ông Nguyễn Văn Tài, Giám đốc Đài KTTV tỉnh, đây là đợt mưa chuyển mùa, kèm các hiện tượng cực đoan như: dông, sét, gió giật mạnh, chứ không phải mùa mưa bắt đầu. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của hiện tượng áp thấp nối với hoàn lưu cơn bão Surigae (hoạt động ở khu vực phía Đông Pilipines) khiến nhiều tỉnh, thành khu vực miền Nam xuất hiện mưa dông trên diện rộng trong đó có BR-VT. “Thời gian tới, tỉnh BR-VT sẽ tiếp tục ảnh hưởng rãnh áp thấp có trục ở khoảng 10-130 vĩ Bắc có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc nối với hoàn lưu cơn bão mạnh Surigae hoạt động ở khu vực phía Đông Philippines. Ngày 19, 20/4 có thể xảy ra mưa rào và dông vài nơi, chủ yếu về trưa và chiều tối, nó làm dịu cơn nắng nóng, tuy nhiên buổi trưa thời tiết cục bộ, có nơi vẫn oi bức và nắng. Riêng từ ngày 21 đến 23/4, mưa có xu hướng gia tăng, xảy ra bất kỳ thời gian nào trong ngày. Trong cơn dông người dân nên đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh”, ông Tài thông tin thêm.

Theo Đài KTTV khu vực nam Bộ, mưa chuyển mùa xuất hiện sớm tại nhiều tỉnh, thành khu vực phía Nam trong đó có BR-VT. Tình trạng này khá phổ biến và đã diễn ra nhiều lần, nhưng hiếm khi đến sớm hơn 2-3 tuần như năm nay. Đây là một trong những biểu hiện của thời tiết cực đoan của biến đổi khí hậu. Mới đây, tại hội nghị tổng kết công tác dự báo phục vụ chỉ đạo điều hành phòng, chống thiên tai khu vực Nam Bộ năm 2020-2021 do Tổng cục KTTV tổ chức tại huyện Côn Đảo, nhiều chuyên gia cũng đã nhận định thời tiết đang có nhiều thay đổi theo hướng cực đoan. Cụ thể, những năm gần đây tình hình thời tiết, thủy văn diễn biến hết sức phức tạp và có nhiều bất thường trái quy luật, thiên tai xảy ra liên tục với tần suất ngày càng gia tăng; các đợt mưa lớn trên diện rộng, dông mạnh kèm theo lốc tố, sét… xảy ra ở nhiều tỉnh đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản của nhân dân trong khu vực. Tại BR-VT, những năm gần đây thời tiết cũng có những biến đổi thất thường theo hướng tiêu cực hơn. Nhiệt độ tăng, độ ẩm giảm, lượng mưa ít đi, nước dâng cao... Cụ thể, từ năm 2010 đến nay, nhiệt độ tại BR-VT có xu hướng tăng từ 0,0240C đến 0,040C/năm; độ ẩm có xu hướng giảm với tốc độ giảm 0,009%/năm... Những năm gần đây, BR-VT xuất hiện tình trạng mùa khô kéo dài, bắt đầu mùa mưa muộn và kết thúc sớm hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN). Riêng năm nay, mưa chuyển mùa xuất hiện sớm nhưng dự báo lượng mưa vẫn sẽ thiếu hụt.

Theo ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng dự báo Đài khí KTTV khu vực Nam Bộ, mùa mưa năm nay đến sớm, tập trung khoảng cuối tháng 4, đầu tháng 5nhưng cũng có khả năng sẽ ngắn hơn mọi năm; lượng mưa cả năm được dự báo sẽ thiếu hụt so với trung bình các năm trước. Những cơn mưa lớn diện rộng sẽ có khoảng 7-8 đợt, xuất hiện từ khoảng tháng 5-10, trung bình mỗi tháng có 1-2 đợt mưa lớn.Trong những cơn mưa đầu mùa thường xuất hiện nhiều dông, sét, gió giật, gió mạnh trên biển. Vì vậy, ngư dân và tàu bè khi hoạt động trên biển cần đề phòng các cơn lốc, sóng lớn, tìm nơi tránh trú an toàn. Ngoài ra, do mưa cả năm dự báo thiếu hụt nên cần có biện pháp tích nước ngọt, có giải pháp với hiện tượng xâm nhập mặn.

Đặc biệt, sự thay đổi lớn về nhiệt độ và độ ẩm cũng ảnh hưởng đến hoạt động trồng trọt, sản xuất của bà con nông dân trên địa bàn tỉnh. Do đó, ngành nông nghiệp cũng đã khuyến cáo người dân cần chủ động điều chỉnh mùa vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, hạn chế được thấp nhất thiệt hại để bảo đảm năng suất, hiệu quả…

Bài, ảnh: QUANG VŨ