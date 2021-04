Hoàn thành mục tiêu nông thôn mới nâng cao

Sau khi về đích nông thôn mới (NTM), huyện Đất Đỏ đã tập trung các nguồn lực xây dựng NMT nâng cao. Kinh tế phát triển, thu nhập nâng lên, đời sống tinh thần và môi trường sống được cải thiện nhiều, giúp người dân nâng cao chất lượng cuộc sống.

Nhờ người dân chung tay hiến đất làm đường, nhiều tuyến đường liên thôn, liên ấp trên địa bàn huyện Đất Đỏ được bê tông hóa khang trang, sạch sẽ. Trong ảnh: Tuyến đường liên ấp Phước Lợi, xã Phước Hội được mở rộng, bê tông hóa nhờ phong trào hiến đất làm đường.

Năm 2019, sau khi được công nhận xã NTM, xã Lộc An được chọn xây dựng xã NTM nâng cao, giai đoạn 2018-2020. Kế thừa nền tảng đã có trong xây dựng NTM, xã Lộc An tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người của xã từ 53,7 triệu đồng/người năm 2018 tăng lên 60 triệu đồng/người năm 2020.

Ông Trần Thanh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy xã Lộc An cho biết, trong các mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao, địa phương xác định tăng thu nhập cho người dân là một trong những mục tiêu quan trọng. Do đó, xã đã chú trọng quy hoạch các vùng sản xuất tập trung như vùng sản xuất lúa (24ha); vùng sản xuất nhãn xuồng cơm vàng (30ha), tập trung tại khu vực tổ 1 ấp An Điền; vùng nuôi trồng thủy sản… Các vùng sản xuất này đều được đầu tư hệ thống tưới tiêu đồng bộ, ứng dụng công nghệ cao. “Bên cạnh đó, chính quyền xã cũng tập trung nhiều nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng đường, điện, trường, trạm, trung tâm văn hóa, các công trình công cộng phục vụ nhu cầu của người dân, bảo đảm tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương để làm tiền đề phát triển kinh tế, xã hội… Nhờ đó, chỉ sau 1 năm triển khai, xã Lộc An đã được công nhận xã NTM nâng cao”, ông Trần Thanh Sơn nói.

Ghi nhận tại xã Phước Long Thọ cũng cho thấy, xây dựng NTM không chỉ nâng cao đời sống tinh thần cho người dân mà còn thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Phước Long Thọ cho biết, hiện nay, trên địa bàn xã đã hình thành nhiều vùng sản xuất mang lại thu nhập cao như: vùng cây ăn trái 130ha gồm mít, mãng cầu; vùng trồng hoa 10ha tại ấp Phước Trung; vùng nuôi cá nước ngọt 9ha tại ấp Phước Sơn… Cùng với việc hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, xã cũng hỗ trợ nông dân trong việc liên kết, sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa đối với các sản phẩm chủ lực. Bên cạnh đó, chính quyền xã cũng tập trung nguồn lực để đầu tư, phát triển hệ thống giao thông, thủy lợi và các công trình an sinh xã hội để phục vụ tưới tiêu, đáp ứng nhu cầu đi lại và đời sống cho người dân. Đến nay xã đã hoàn thành 15/15 tiêu chí NTM nâng cao; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 60 triệu đồng/năm/người; không còn hộ nghèo quốc gia. Hệ thống cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn được đầu tư đồng bộ, hiện đại đảm bảo nhu cầu đi lại, học tập và giao thương buôn bán của người dân tại địa phương.

Bám sát mục tiêu đề ra trong giai đoạn 2021-2025 của Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của tỉnh, huyện Đất Đỏ xác định, nâng cao các tiêu chí NTM là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục và lâu dài nhằm hướng tới mục tiêu hoàn thiện và mang lại chất lượng, sự hài lòng cho người dân. Đến nay, các xã: Long Tân, Long Mỹ, Phước Long Thọ, Phước Hội, Láng Dài và Lộc An đã hoàn thành 15/15 tiêu chí NTM nâng cao; thu nhập bình quân đầu người đều đạt trên 60 triệu đồng/năm/người; không còn hộ nghèo quốc gia; tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 90%; 100% người dân sử dụng nước hợp vệ sinh môi trường.

Ông Huỳnh Sơn Thái, Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ cho biết, việc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn huyện nhận được sự đóng góp, chung tay của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện. Qua đó góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, kinh tế phát triển theo hướng bền vững. Mục tiêu huyện đang hướng tới là trở thành huyện NTM nâng cao vào năm 2025. Do đó, ngoài việc tiếp tục phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao theo hình thức liên kết, huyện cũng chú trọng thực hiện hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm; tạo diện mạo mới cho khu vực nông thôn, đảm bảo “sáng, xanh, sạch, đẹp”…

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU