Cải tiến công nghệ để giảm thiệt hại trong nuôi trồng thủy sản

THỨ TRƯỞNG BỘ NN-PTNT PHÙNG ĐỨC TIẾN Tập trung nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng thủy sản Ngành NTTS cả nước hiện đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Chính vì vậy, công tác phòng chống dịch bệnh thủy sản luôn giữ vai trò then chốt trong việc hỗ trợ ngành NTTS phát triển bền vững và thúc đẩy tăng trưởng. Phòng chống dịch bệnh tốt cũng là nâng cao uy tín cho sản phẩm thủy sản Việt Nam, là cơ sở dữ liệu khoa học để nước ta đấu tranh, tháo gỡ rào cản thương mại, mở cửa thị trường xuất khẩu cho thủy sản của Việt Nam. Xác định rõ ảnh hưởng của công tác phòng chống dịch thủy sản trong bối cảnh hiện nay, Quyết định số 434/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24/3/2021 phê duyệt “Kế hoạch quốc gia phòng chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi, giai đoạn 2021-2030” đã tạo một cơ sở quan trọng để cả nước cùng tập trung tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh thủy sản. Do đó, ngành nông nghiệp cần tham mưu cho UBND các địa phương nhanh chóng triển khai Kế hoạch để NTTS đạt hiệu quả bền vững. Ngoài ra, các địa phương cần tập trung nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng thủy sản, có những biện pháp cụ thể, chặt chẽ về phòng chống dịch bệnh, quy định an toàn dịch bệnh, vùng an toàn dịch bệnh, nguồn nguyên liệu an toàn, nhằm đảm bảo an ninh lượng thực, hướng tới xuất khẩu. ÔNG NGUYỄN CÔNG VINH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH Tạo điều kiện tốt nhất để nghề nuôi trồng thủy sản phát triển bền vững Năm 2020, giá trị sản xuất chung của ngành thủy sản BR-VT là 26.597 tỷ đồng. Trong đó, giá trị khai thác đạt 24.408 tỷ đồng, giá trị nuôi trồng ước đạt 2.347 tỷ đồng. Riêng về NTTS, hiện nay, tổng diện tích nuôi trồng của tỉnh là hơn 7.176ha (diện tích nước ngọt là 2.056ha, nước mặn, lợ là 5.120ha). Các đối tượng nuôi chủ lực là tôm thẻ, tôm sú, nhuyễn thể và nuôi cá lồng bè. Thời gian qua, nghề NTTS đã góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương. Do đó, tỉnh luôn quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất để nghề NTTS phát triển một cách bền vững và đạt năng suất cao.