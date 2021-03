Nhiều vướng mắc trong xử lý nợ thuế

* Đề xuất tăng thời gian thẩm định giá đất.

Ngày 15/3, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã làm việc Cục Thuế tỉnh và các ngành liên quan về công tác khoanh nợ, xóa nợ theo Nghị quyết 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội.

Người dân làm thủ tục quyết toán thuế tại Cục thuế tỉnh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh cho biết: Năm 2020, Cục Thuế tỉnh được Tổng Cục thuế giao chỉ tiêu xử lý nợ 377 tỷ đồng, trong đó khoanh nợ 199 tỷ đồng, xóa nợ 178 tỷ đồng. Cục Thuế tỉnh đã ban hành 32 quyết định khoanh nợ đối với 6.584 người nộp thuế, tổng số tiền gần 245 tỷ đồng. Cục Thuế tỉnh cũng lập hồ sơ xóa nợ cho 6.915 người nộp thuế với tổng số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp hơn 213,3 tỷ đồng.

Qua rà soát, lập hồ sơ khoanh nợ, xóa nợ theo quy định, Cục Thuế tỉnh gặp một số khó khăn, vướng mắc như: các đối tượng bị khoanh nợ, xóa nợ nhưng hồ sơ giấy tờ bị thất lạc; không có thông báo về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký; không có biên bản xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế…

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự họp, ông Lê Ngọc Khánh đề nghị Cục thuế phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan hoàn tất các thủ tục theo quy định để kịp thời thực hiện công tác khoanh nợ, xóa nợ trên địa bàn tỉnh.

* Cùng ngày, ông Lê Ngọc Khánh, đã chủ trì cuộc họp nghe Sở Tài chính báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể trong năm 2020 và 3 tháng đầu năm 2021.

Năm 2020 và 3 tháng đầu năm 2021, hội đồng đã tiếp nhận 221 lượt hồ sơ đề nghị thẩm định giá đất cụ thể do Sở TN-MT trình. Công tác thẩm định giá đất trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc như: không bảo đảm thời gian xử lý hồ sơ do phải trải qua nhiều giai đoạn; thành viên hội đồng kiêm nhiệm. Ngoài ra, việc thẩm định phương án giá đất cụ thể chỉ dựa trên hồ sơ do Sở TN-MT trình; chứng thư thẩm định giá báo cáo thuyết minh của đơn vị tư vấn và ý kiến của UBND cấp huyện. Hội đồng không đủ thời gian và nhân lực để khảo sát thực địa từng vị trí đất cần thẩm định giá đất…

Sở Tài chính đề xuất các giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc như: UBND tỉnh kiến nghị Bộ Tài chính và Bộ TN-MT sửa đổi Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT về việc tăng thời gian thẩm định phương án giá đất cụ thể từ 5-10 ngày làm việc như hiện nay thành 15 ngày làm việc. Thành viên hội đồng thẩm định giá đất cần sắp xếp thời gian tham dự các cuộc họp thẩm định giá đất...

Kết luận cuộc họp, ông Lê Ngọc Khánh cơ bản thống nhất với các đề xuất, kiến nghị của Sở Tài chính. Đồng thời yêu cầu hội đồng thẩm định giá đất ủy quyền cho thành viên tham gia các cuộc họp về thẩm định giá đất trong trường hợp không thể dự họp.

THU THẢO-QUANG VŨ