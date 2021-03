Khối doanh nghiệp có vốn nhà nước: 9 cái tên "gánh" chỉ tiêu chung

* Khó khăn trong tiến trình thoái vốn

Mặc dù chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận chung của nhóm 15 DN có vốn nhà nước vẫn hoàn thành trong năm 2020, tuy nhiên, chỉ có 9 DN hoạt động hiệu quả, chiều hướng phát triển tốt. Số còn lại hoạt động cầm chừng hoặc thua lỗ.

Công nhân Công ty Vesco vệ sinh vỉa hè đường Hạ Long , TP. Vũng Tàu. Ảnh: Quang Vũ

NHIỀU DN KHÔNG HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH NĂM

Thông tin về sức khỏe doanh nghiệp có vốn nhà nước được Sở Tài chính báo cáo tại cuộc họp của UBND tỉnh giữa tháng 3 vừa qua. Sở Tài chính cho biết, trong số 15 DN có vốn Nhà nước đang hoạt động, chỉ có 9 DN hoạt động hiệu quả, đạt kế hoạch được giao chủ yếu là DN kinh doanh trong lĩnh vực xổ số kiến thiết, vận tải biển, cấp nước và DN dịch vụ công ích (chăm sóc cây xanh, đô thị, giao thông…). Những DN này nộp ngân sách lớn và có chiều hướng phát triển tốt. Số DN còn lại kết quả sản xuất, kinh doanh không cao, không đạt chỉ tiêu và kế hoạch, nhất là các DN hoạt động trong lĩnh vực du lịch, duy tu sửa chữa đường bộ do chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19.

Công ty CP Du lịch tỉnh là một trong những DN hoạt động không hiệu quả trong năm qua. Ông Thái Hoàng Thân, Chủ tịch HĐQT Công ty cho biết: Năm 2020, DN đạt tổng doanh thu hơn 78,7 tỷ đồng, chỉ đạt 51% so với kế hoạch được giao và bằng 57% so với năm 2019. Trong đó, doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh hơn 74 tỷ đồng; thu nhập từ chuyển nhượng góp vốn tại Công ty TNHH Nam Biển Đông hơn 4,3 tỷ đồng; thu nhập từ chuyển nhượng quyền mua cổ phần tại Công ty CPDL San Hô Xanh Côn Đảo 220 triệu đồng. Năm 2020, DN này lỗ hơn 14,5 tỷ đồng. Không tính thu nhập từ chuyển nhượng góp vốn tại Công ty TNHH Nam Biển Đông và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu tại Công ty CPDL San Hô Xanh Côn Đảo thì DN lỗ hơn 19 tỷ đồng. Như vậy, lũy kế lỗ đến hết năm 2020 của DN hơn 42 tỷ đồng.

Theo đánh giá của DN, nguyên nhân giảm doanh thu, lợi nhuận so với chỉ tiêu, kế hoạch giao 2020 cũng một là do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Các khoản đầu tư của DN cũng không đạt lợi nhuận, DN phải trích nộp các khoản dự phòng. Hiện DN này có số vốn điều lệ hơn 186,4 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước hơn 109 tỷ đồng, chiếm 58,88 % vốn điều lệ.

Nhân viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh soát cuống vé số cuối ngày phát hành. Ảnh: SONG THƯ

Năm 2020, Công ty CP Công trình giao thông không đạt được kế hoạch được giao. Tổng doanh thu 391 tỷ đồng, đạt 93% so với kế hoạch và chỉ bằng 84% so với 2019. Lợi nhuận sau thuế 9,7 tỷ đồng, đạt 92% kế hoạch giao. Theo lãnh đạo DN, nguyên nhân không đạt kế hoạch đề ra là do do ảnh hưởng của dịch Covid-19, DN vừa sản xuất kinh doanh, vừa thực hiện giãn cách xã hội (không tập trung đủ số lượng người cần thiết để lao động sản xuất, dẫn đến chậm tiến độ, khối lượng nghiệm thu thấp, ảnh hưởng đến quá trình giải phóng mặt bằng.

Một số DN khác cũng đang gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, không hoàn thành kế hoạch giao như: Công ty CP Du lịch Quốc tế; Công ty CP Xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh…

CÒN NHIỀU VƯỚNG MẮC TRONG QUÁ TRÌNH THOÁI VỐN

Ngay từ đầu năm 2020, Sở Tài chính đã có công văn gửi người đại diện phần vốn nhà nước tại các DN về việc đôn đốc người đại diện phối hợp với Công ty thực hiện các trình tự, thủ tục thoái vốn. Tuy nhiên, do còn nhiều vướng mắc, tồn tại về tài chính, tài sản, đất đai, công nợ, các khoản góp vốn đầu tư… nên việc thoái vốn tại các DNNN không đạt được kết quả đề ra.

Ngoài ra, một số DN đã tổ chức bán đấu giá công khai nhưng không thành công do không có nhà đầu tư đăng ký tham gia. Chẳng hạn như tại Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu. Ngày 27/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3592/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá khởi điểm và phương án chuyển nhượng vốn nhà nước tại DN. Theo đó, số lượng cổ phẩn của Nhà nước thực hiện chuyển nhượng là 1.566.000 cổ phần, tương ứng 29% vốn điều lệ DN, giá khởi điểm là 35.100 đồng/cổ phần. Tổng giá trị dự kiến thu được sau khi chuyển nhượng vốn nhà nước theo giá khởi điểm là 54,966 tỷ đồng. Công ty đã tổ chức bán đấu giá công khai thông qua Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, do không có nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá, vì vậy cuộc đấu giá không thành công. Để tiếp tục thoái vốn, DN đã chuyển sang thực hiện theo phương thức chào bán cạnh tranh, tuy nhiên cũng không thành công do không có nhà đầu tư nào đăng ký. Do đó, việc thoái vốn DN này phải kéo dài trong giai đoạn 2021-2015.

Tương tự, tại Công ty CP Dịch vụ và Phát triển Đô thị Long Điền cũng đã được UBND tỉnh phê duyệt giá khởi điểm và phương án chuyển nhượng phần vốn tại DN tháng 8/2020. DN cũng đã tổ chức bán đấu giá công khai thông qua Công ty CP chứng khoán BETA. Tuy nhiên, do có nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá, vì vậy cuộc đấu giá không thành công. Để tiếp tục thoái vốn, DN đang triển khai chào bán cạnh tranh…

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, sản xuất kinh doanh, tăng cường quản lý vốn nhà nước tại DN, tại cuộc họp nghe Sở Tài chính báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các DN có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020, diễn ra giữa tháng 3 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Khánh yêu cầu người dại diện vốn Nhà nước phối hợp với DN xây dựng kế hoạch thoái vốn; khẩn trương rà soát, xử lý các tồn tại về tài chính, tài sản, đất đai, công nợ… hoàn thành việc xác định giá trị DN. Đồng thời, các DN xây dựng phương án chuyển nhượng phần vốn Nhà nước trình UBND tỉnh phê duyệt. Ngoài ra, các DN phải xây dựng kế hoạch phát triển 5 năm và hàng năm gửi các sở, ngành để tham mưu UBND tỉnh phê duyệt.

Tính đến hết 2020, trên địa bàn tỉnh có 15 DN nhà nước, DN có vốn Nhà nước, trong đó 2 DN Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; 13 DN có vốn Nhà nước (7 DN nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và 6 DN Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ). Tổng doanh thu trong năm 2020 của các DN Nhà nước và DN có vốn Nhà nước hơn 6.381 tỷ đồng, đạt 103% so với kế hoạch giao, tổng lợi nhuận sau thuế gần 893 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch giao.

Ngoài ra, UBND tỉnh giao Sở TN&MT khẩn trương rà soát, có ý kiến kịp thời về các vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai của các DN thực hiện thoái vốn…. DN nào thoái vốn không đúng kế hoạch đề ra phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh. Đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức nếu để chậm trễ trong việc thoái vốn.

PHAN HÀ

Các DN làm ăn hiệu quả, chiều hướng phát triển tốt

Công ty CP Cấp nước BR-VT (BWACO), hoạt động kinh doanh chính là khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch. Công ty niêm yết trên sàn giao dịch Upcom với mã giao dịch là BWS.

Năm 2020, Công ty đạt tổng doanh thu hơn 715 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch giao và bằng 106% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế 232 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch giao và bằng 103% so với thực hiện 2019. Trong năm 2020, Đại hội cổ đông Công ty đã quyết định tăng vốn điều lệ từ 800 tỷ đồng, lên 900 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu vốn của UBND tỉnh tại Công ty là 36% vốn điều lệ.

Công ty CP Phát triễn Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu, hoạt động kinh doanh chính là cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý chăm sóc, bảo vệ công viên cây xanh. Công ty có vốn điều lệ 34 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước nắm giữ 36% vốn điều lệ. Công ty niêm yết trên sàn UPCOM với mã giao dịch là UPC.

Năm 2020, Công ty đạt tổng doanh thu 215,4 tỷ đồng, đạt 123% kế hoạch giao và bằng 108% so với 2019. Lợi nhuận sau thuế 10 tỷ đồng, đạt 104% so với kế hoạch giao.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh BR-VT, kinh doanh chính là phát hành và tiêu thụ vé số. Công ty có vốn điều lệ 610 tỷ đồng, nhà nước năm giữ 100% vốn điều lệ.

Năm 2020, Công ty đạt doanh thu gần 3.719tỷ đồng, đạt 104% so với kế hoạch giao. Lợi nhuận sau thuế hơn 439 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch giao.

Ngoài ra, một số DN khác cũng làm ăn hiệu quả như: Công ty CP dịch vụ vận tải biển, Công ty CP dịch vụ Đô thị Bà Rịa…

(Nguồn UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)