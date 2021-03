Giá tiêu tăng trở lại

Tin từ các hộ trồng tiêu trên địa bàn tỉnh cho biết, 1 tuần trở lại đây giá hồ tiêu tại các địa phương bắt đầu tăng trở lại.

Thu hoạch tiêu tại xã Bình Giã (huyện Châu Đức).

Cụ thể, hiện thương lái đang thu mua tại vườn với mức giá cao nhất là 68.000 đồng/kg loại 1; tiêu loại 2,3 đạt 65.000 đồng/kg. So với thời điểm cuối tháng 2/2021, giá tiêu đã tăng lên 10-15 ngàn đồng/kg và tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo các chuyên gia trong ngành nông nghiệp, dự báo giá hồ tiêu sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới do nhu cầu mua vào vẫn ở mức cao trong khi nguồn cung vụ mới sụt giảm đáng kể.

Hiện người trồng tiêu trên địa bàn tỉnh đang vào vụ thu hoạch mùa hồ tiêu mới, tuy nhiên do nhiều diện tích bị già cỗi, chặt bỏ cùng với thời tiết bất lợi khiến sản lượng năm nay giảm mạnh so với mọi năm. Ước tính, trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 11.000ha diện tích trồng hồ tiêu, giảm gần 2.000ha so với năm 2019.

Tin, ảnh: NGUYỄN HẠNH