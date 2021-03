Gần 386 ngàn giờ bay an toàn tuyệt đối

Tin từ Công ty Trực thăng Miền Nam (VNH South) cho biết, từ khi đi vào hoạt động (11/3/1985) đến nay, VNH South đạt 386 ngàn giờ bay an toàn tuyệt đối. Với những thành tích đạt được, VNH South đã vinh dự nhận được nhiều giải thưởng “Đơn vị cung cấp dịch vụ có thành tích bay an toàn xuất sắc” do khách hàng bình chọn.

Thời gian qua, VNH South đã đẩy mạnh xuất khẩu dịch vụ ra thị trường nước ngoài, mở ra một hướng đi mới nhiều triển vọng.

Ngoài ra, VNH South còn chủ động vươn ra thị trường khu vực và thế giới bằng việc xuất khẩu dịch vụ, đưa máy bay, phi công và thợ máy ra hoạt động tại các nước như Na Uy, Malaysia, Đông-Timor, Ấn Độ, Indonesia... Năm 2020, dù chịu khủng hoảng kép do giá dầu giảm sâu và đại dịch COVID-19 nhưng VNH South vẫn thực hiện 8.600 giờ bay an toàn, hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Song song với nhiệm vụ kinh doanh, VNH South đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng được giao cũng như thực hiện hàng chục chuyến bay cấp cứu, chở cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo Thuyền Chài, Song Tử Tây, Trường Sa Lớn (quần đảo Trường Sa)… và các giàn khoan về đất liền điều trị kịp thời.

THỤY NHIÊN