Toàn tỉnh gieo trồng gần 6.850ha lúa vụ Đông Xuân

Đến thời điểm hiện tại, bà con nông dân trên địa bàn tỉnh đã hoàn tất việc gieo trồng vụ lúa Đông Xuân 2021. Theo lịch gieo sạ, vụ lúa Đông xuân chính vụ năm nay bắt đầu từ ngày 1-31/12/2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của các trận mưa bão của tháng 10 năm ngoái, khiến cho việc gieo sạ lúa Đông Xuân bị trễ vụ gần 1 tháng. Để đảm bảo đúng lịch thời vụ và thắng lợi trong vụ Đông Xuân, ngành NN đã khuyến cáo nông dân sử dụng các giống lúa xác nhận như: OM 4900, OM 6162, OM 5451, OM 504... Đây là các giống lúa thích hợp cho vùng đất Đông Nam Bộ, có khả năng kháng sâu bệnh và cho năng suất cao. Cùng với đó, nông dân cần ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, như: chương trình 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm, quản lý dịch hại tổng hợp… Vụ đông xuân năm nay, toàn tỉnh gieo trồng 6.850 ha lúa, đây là vụ canh tác có năng suất luôn cao hơn so với các vụ khác từ 1-2 tấn/ha. Do đó, để đảm bảo vụ mùa thắng lợi, người dân cần theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động về nguồn nước tưới trong thời gian tới.

PHÚC HIẾU