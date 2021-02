Nườm nượp mua vàng ngày vía Thần Tài

Dù ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng, nhằm ngày 21/2), người dân vẫn nườm nượp đến các tiệm vàng, kéo theo sức mua tăng 7-8 lần so với ngày thường. Năm nay, giá vàng trong ngày vía Thần Tài chỉ tăng nhẹ; mẫu mã vàng cũng đa dạng, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.

Khách chọn mua vàng tại tiệm vàng Kim Minh sáng 21/2.

9h30 sáng 21/2, tiệm vàng Kim Minh (306-308, Lê Hồng Phong, TP. Vũng Tàu) có rất đông người đến mua vàng, gấp 7-8 lần so với ngày thường. Nhân viên được huy động tối đa để hướng dẫn và hỗ trợ khách. Trong bối cảnh cảnh dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, khách hàng và nhân viên tiệm vàng đều tuân thủ nghiêm việc đeo khẩu trang. Một nhân viên tiệm vàng này cho biết, ngày vía Thần Tài, tiệm mở cửa sớm hơn 1 tiếng so với ngày thường. Vậy nhưng khi mở cửa (7 giờ), khách đã đứng chờ sẵn để mua vàng. Trong quầy luôn có 20-30 người chờ mua vàng. Loại vàng bán chạy nhất trong ngày này là vàng miếng SJC Phúc, Tài, Lộc, nhẫn trơn 9999 loại 1-5 chỉ.

Tại cửa hàng PNJ Next (380, Lê Hồng Phong, TP. Vũng Tàu), phóng viên cũng ghi nhận hoạt động mua-bán vàng khá sôi nổi. Các quầy hàng của PNJ Next được bố trí theo không gian mở và trải đều nên việc giao dịch diễn ra trật tự, không có cảnh chen lấn, dù khách đông.

Bà Nguyễn Thị Linh (nhà ở đường Bình Giã, TP. Vũng Tàu) vừa mua bộ vàng miếng PNJ Xuân - Phú - Quý và một vòng charm tại cửa hàng PNJ Next cho biết, đã thành thông lệ, vào ngày vía Thần Tài, bà thường mua vàng với mong muốn gia đình sẽ gặp may mắn, thịnh vượng cả năm. “Năm ngoái tôi mua bộ vàng miếng Phúc - Lộc - Thọ, năm nay tôi chọn mua bộ vàng miếng Xuân - Phú - Quý của PNJ với mong muốn một năm có nhiều may mắn. Để tránh phải chờ lâu và hết hàng, tôi đã đặt hàng từ mấy hôm trước, hôm nay chỉ ra lấy về”, bà Linh nói.

Bà Lê Thị Phượng, Cửa hàng trưởng PNJ Next cho biết, ngày vía Thần Tài, cửa hàng mở cửa từ 6 giờ, sớm hơn 2 tiếng so với ngày thường. Khách đông nên cửa hàng tăng cường 100% nhân viên để tư vấn và hỗ trợ khách hàng. Ngoài khách đến trực tiếp mua sắm, cửa hàng cũng nhận nhiều đơn đặt hàng trước ngày vía Thần Tài qua điện thoại, kênh mua sắm online của PNJ. “Thời điểm này, dịch COVID-19 còn phức tạp nên cửa hàng yêu cầu nhân viên và khách hàng tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch như rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang. Hơn nữa, các quầy hàng được bố trí mở và trải đều hai tầng nên lượng khách dàn trải đều, không tập trung quá đông người”, bà Phượng nói.

Tại hệ thống kinh doanh vàng PNJ trên đường 30/4, Siêu thị Co.op Mart Vũng Tàu, DOJI, Kim Thành Ngọc Mai, Kim Phát, lượng khách đến mua vàng cũng khá đông.

Xôi, heo quay đắt hàng Mâm cỗ cúng trong ngày vía Thần Tài ngoài hoa còn có các loại trái cây, heo quay, xôi, bánh kem hình hũ tiền, thỏi vàng. Ngày 21/2, các điểm bán heo quay tại TP. Vũng Tàu như: Hoài Anh, Lạng Sơn, Hoàng Anh (đường Nguyễn Tri Phương), Nam Huê (đường Trương Công Định)… khách phải xếp hàng dài chờ mua heo quay và bánh hỏi. Có mặt tại điểm bán heo quay Hoài Anh (số 17 Nguyễn Tri Phương, TP. Vũng Tàu) lúc 8 giờ sáng 21/2, phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu ghi nhận hơn ba chục khách xếp hàng chờ đến lượt mua heo quay. Bên trong tiệm, nhân viên luôn tay chặt heo, giao hàng cho khách. Đại diện tiệm heo quay Hoài Anh cho biết, tiệm mở cửa từ 3h30 sáng để chuẩn bị thịt heo quay phục vụ người dân mua về cúng Thần Tài. So với mọi ngày, lượng hàng nhập về tăng gấp 20 lần và số nhân viên tăng gấp 3 lần mà vẫn không phục vụ kịp vì khách quá đông. Giá bán heo quay tại tiệm trong ngày 21/2 là 300 ngàn đồng/kg. Món cúng Thần Tài đi kèm là xôi cũng khá đắt hàng, với giá bán 20-80 ngàn đồng/dĩa. Anh Nguyễn Văn Hùng (ngụ đường Hoàng Văn Thụ, TP. Vũng Tàu) cho biết: “Ngày vía Thần Tài, tôi mua 3 lạng heo quay và bánh hỏi về cúng. Khách mua heo quay rất đông, phải xếp hàng chờ đến lượt, nhanh thì khoảng 10-15 phút, cũng có người phải chở cả tiếng”.

Tuy vậy, giá vàng trong ngày vía Thần Tài không có sự biến động tăng mạnh như mọi năm mà có xu hướng đi ngang. Tính đến trưa 21/2, giá vàng SJC bán ra dao động ở ngưỡng 55,6 - 56,35 triệu đồng/lượng, tăng 50 ngàn đồng so với ngày 20/2. Giá vàng miếng của Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI giao dịch quanh mức 55,6 - 56,3 triệu đồng/lượng, tăng 50 ngàn đồng chiều bán ra. Vàng miếng SJC của PNJ niêm yết ở mức 55,65 - 56,35 triệu đồng/lượng, tăng 50 ngàn đồng ở cả hai chiều.

