Xuất khẩu của Việt Nam sang Israel tiếp tục hồi phục

Theo Thương vụ Việt Nam tại Israel, ước tính cả năm 2020, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này đạt khoảng 700 triệu USD, trong khi nhập khẩu ước đạt khoảng 850 triệu USD.

Đáng chú ý, trong tháng 11/2020, giá trị xuất khẩu của Việt Nam tăng trưởng tới 27,2% so với tháng trước đó, đạt 51,04 triệu USD.

Hầu hết các mặt hàng xuất khẩu chủ lực đều tăng mạnh như càphê tăng 108,6%; giày dép các loại tăng 35,0%; hạt điều tăng 16,9%; điện thoại và linh kiện tăng 31,0%; hàng thủy sản tăng 3,3%; hàng dệt may tăng 21,4%...

Dù dịch COVID-19 hoành hành trong cả năm 2020 nhưng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Israel ước tính chỉ giảm nhẹ so với mức 774 triệu USD của năm trước đó.

Xét về giá trị tuyệt đối, mức giảm này thấp hơn nhiều so với nhiều thị trường xuất khẩu khác. Đây được coi là điểm sáng trong hoạt động trao đổi thương mại giữa hai nước trong bối cảnh tình hình thị trường Israel có nhiều biến động, xáo trộn và khó khăn do bất ổn an ninh chính trị và ảnh hưởng tiên cực của dịch bệnh tới mọi mặt đời sống xã hội.

Trong năm qua, Israel đã phải 3 lần phong tỏa đất nước, ảnh hưởng mạnh tới các hoạt động giao thương và khiến nền kinh tế gặp nhiều khó khăn.

Israel chỉ có quy mô dân số khoảng 9,3 triệu người và dung lượng thị trường không lớn, nhưng đang là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của Việt Nam ở khu vực Trung Đông, sau Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Thổ Nhĩ Kỳ.

