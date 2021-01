Tổng doanh thu năm 2020 đạt hơn 1.495 tỷ đồng

Ngày 15/1, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải miền Nam (VMS-South) tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

VMS-South đã thực hiện tốt Công tác vận hành hệ thống luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải để đón các tàu trọng tải lớn cập cảng Cái Mép- Thị Vải.

Báo cáo tại hội nghị, ông Phạm Tuấn Anh, Phó Tổng Giám đốc VMS-South cho biết: Năm 2020, dù gặp nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nhưng VMS-South vẫn hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Tổng doanh thu đạt hơn 1.495 tỷ đồng, tăng 10,7% so với năm 2019; Nộp ngân sách nhà nước 193,6 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 109,9 tỷ đồng, giảm 12,7%.

Trong năm qua, VMS-South cũng đã quản lý, vận hành tốt hệ thống đèn biển, hệ thống báo hiệu luồng tàu biển; điều tiết bảo đảm an toàn giao thông hàng hải và tham gia hiệu quả công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển, bảo đảm an toàn hàng hải; bảo vệ môi trường và an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Năm 2021, VMS-South đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm: Thực hiện tốt cung ứng dịch vụ sự nghiệp công BĐATHH trong vùng trách nhiệm được giao, không để xảy ra tai nạn hàng hải do lỗi của hệ thống báo hiệu hoặc thông báo hàng hải. Đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ nạo vét duy tu các tuyến luồng hàng hải; công tác cung ứng dịch vụ hoa tiêu…

Tin, ảnh: TRÀ NGÂN