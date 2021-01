THỊ TRƯỜNG - DỊCH VỤ

Áo dài trẻ em nhiều mẫu mã

Mỗi dịp Tết đến, các bậc phụ huynh thường ưu tiên mua sắm trang phục, quần áo mới cho con, em mình. Những năm gần đây, ngoài các loại quần áo, váy, đầm… các mẫu áo dài truyền thống lẫn áo dài cách điệu được nhiều người lựa chọn.

Theo khảo sát, tại các shop thời trang trẻ em trên địa bàn tỉnh hiện nay đã tung ra nhiều sản phẩm áo dài với mẫu mã đẹp, bắt mắt và phong phú trong các mẫu thiết kế. Trang phục áo dài trẻ em được may chủ yếu bằng chất liệu lụa hoặc gấm với mức giá từ 200.000-350.000 đồng/bộ. Các mẫu áo dài nhí có nhiều hoa văn lạ mắt được thêu tỉ mỉ với nhiều kiểu dáng như: áo dài yếm; áo dài kiểu sườn xám, ngắn ngang đầu gối…

Các loại áo dài này thường kèm theo các phụ kiện như khăn vấn đội đầu cho áo dài của bé gái và khăn đóng cho áo dài bé trai có giá từ 60.000-75.000 đồng/cái. Theo các shop thời trang baby, trang phục áo dài, khăn đóng bán khá chạy vào dịp gần Tết. Mỗi ngày, các cửa hàng thường bán được 5-10 bộ áo dài cho các bé. (SONG THƯ)

Dịch vụ chăm sóc và làm đẹp đông khách

Khách hàng làm tóc tại salon tóc Hiệp Kỳ.

Tại các tiệm làm tóc, từ sau Tết Dương lịch đã luôn đông khách, đặc biệt là những ngày cuối tuần lượng khách tăng 50% so với bình thường. Tuy nhiên, qua khảo sát, giá các dịch vụ làm tóc vẫn không tăng so với ngày thường. Do đó, để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, các tiệm làm tóc làm việc từ 8 giờ đến 21-22 giờ thay vì đóng cửa lúc 20 giờ như ngày thường. Giá uốn, duỗi, nhuộm tại các salon làm tóc trung bình từ 650.000-800.000 đồng/lượt; nhuộm kết hợp với phục hồi cho tóc hư tổn 800.000 đồng/lượt; uốn và duỗi phục hồi 1.500.000 đồng/lượt. (LINH ĐAN)