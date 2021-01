Tập trung chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Đó là chỉ đạo của Thiếu tướng Đàm Thanh Thế, Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 (BCĐ 389) tại buổi làm việc của Đoàn công tác của BCĐ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Quốc gia làm việc với BCĐ 389 tỉnh BR-VT về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vào ngày 13/1 vừa qua.

Đại diện lực lượng Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389) Quốc gia sáng ngày 13/1.

BẮT GIỮ 2.533 VỤ, TRỊ GIÁ HƠN 273 TỶ ĐỒNG

Ông Lê Quang Hải, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh BR-VT, Phó Ban Thường trực BCĐ 389 tỉnh cho biết, trong năm 2020, đã phát hiện, bắt giữ 2.533 vụ việc với 2.809 đối tượng và 3 tổ chức, đã xử lý 2.505 vụ, trong đó xử lý hành chính 1.981 vụ/2.105 đối tượng và 3 tổ chức; xử lý hình sự 524 vụ/606 đối tượng. Tổng số tiền xử lý hành chính gồm xử phạt, truy thu, trị giá hàng hóa tịch thu chưa thanh lý và trị giá hàng tiêu hủy trong năm lên đến 273.869.579.000 đồng.

Năm 2020 các lực lượng chức năng đã đẩy mạnh công tác quản lý địa bàn và thường xuyên tuần tra, kiểm soát. Bên cạnh đó, do trong năm ảnh hưởng dịch COVID-19 nên nhiều DN chỉ hoạt động cầm chừng, hoặc giải thể, ngưng hoạt động. Điều này làm cho tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả giảm hẳn so với năm 2019 (giảm 8,4% về số vụ và giảm 11,2% về số đối tượng)…

Đối với các hành vi gian lận thương mại và các vi phạm khác, các lực lượng chức năng đã phát hiện 1.809 vụ (giảm 17,8% so với năm 2019). Về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên biển: Trong năm 2020, các hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, xăng dầu trên các tuyến đường biển vẫn còn tiếp diễn phức tạp mặc dù các lực lượng chức năng như Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Cục Hải quan, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tăng cường tuần tra, kiểm soát theo các kế hoạch và theo sự chỉ đạo sát sao từ Trung ương đến địa phương về việc chống buôn lậu xăng dầu trên biển. Tình hình mua bán, vận chuyển trái phép hàng hóa diễn ra với những phương thức, thủ đoạn mới và ngày càng tinh vi. Các lực lượng Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3 đã bắt giữ, tiếp nhận điều tra, xử lý 18 vụ/18 tàu vi phạm (tăng 02 vụ so với năm 2019). Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 1.320.800.000 đồng (tăng 53,48% so với năm 2019); tịch thu 2.299.198 lít dầu DO; 1.783.846 lít xăng RON 95; 224,39 tấn đường thô; 4.941,729 tấn than; 47 bao cát nhiễm mặn và 68.895.000 đồng tiền mặt. Giá trị hàng hóa tịch thu 66,27 tỷ đồng, tiêu hủy toàn bộ 47 bao cát theo quy định. Hiện, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đang tiếp tục điều tra, xử lý 02 vụ/ 02 tàu: Công Trình 68 và TG-96669-TS vận chuyển trái phép khoảng 250 mét khối dầu DO.

NGĂN CHẶN NGAY TỪ ĐẦU

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu, đồng thời đề xuất biện pháp ngăn chặn, xử lý. Theo đó, hoạt động buôn lậu ngày càng tinh vi hơn như việc không khai báo hoặc khai báo không đầy đủ các tiêu chí trên tờ khai, hoặc những mặt hàng trong điểm trong tờ khai nhập khẩu, khai báo không rõ ràng, sửa chữa E manifest dẫn đến công tác kiểm tra hồ sơ đạt hiệu quả không cao. Vì vậy cần trang bị phương tiện nghiệp vụ kỹ thuật hiện đại để đáp ứng việc thực hiện nghiệp vụ trong tình hình tội phạm ngày càng phức tạp, đặc biệt là phục vụ công tác đấu tranh với loại tội phạm ứng dụng công nghệ kỹ thuật cao.

Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, các phương thức, hình thức kinh doanh ngày càng phong phú, đa dạng và xu hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, thương mại điện tử, kinh tế số ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động thương mại. Các hoạt động mua, bán, giao dịch hàng hóa và dịch vụ được thực hiện thông qua các phương tiện điện tử, mạng internet. Do đó, cán bộ công chức cần được trang bị kiến thức, bồi dưỡng nghiệp vụ trong lĩnh vực thương mại điện tử để đáp ứng yêu cầu công việc.

Phát biểu tại buổi làm việc Thiếu tướng Đàm Thanh Thế đánh giá cao những kết quả của tỉnh BR-VT trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời năm qua. Nêu rõ: “Thời gian tới, nhất là những tháng cuối năm, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả sẽ gia tăng. Với vị trí địa lý và tình hình hiện tại, BR-VT cần chú ý việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả hoạt động trên vùng biển và tình hình nhập khẩu tại khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải với lưu lượng hàng ngàn container mỗi tháng. Các lực lượng phải chủ động giám sát chặt chẽ đề phòng các đối tượng lợi dụng để buôn lậu, nhập lậu hàng hóa hoặc thực hiện các hành vi gian lận thương mại; ngăn chặn ngay từ đầu và cả trên khâu vận chuyển, lưu thông. Bên cạnh đó, đòi hỏi phải nâng cao về chất lượng và năng lực chuyên môn thì mới đáp ứng được yêu cầu của công tác đấu tranh chống gian lận thương mại trong tình hình hiện nay”.

