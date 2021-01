8/12 cơ sở chưa chấp hành nghiêm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm

Nhằm tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán, ngày 19/1, đoàn kiểm tra liên ngành phường 11 (TP. Vũng Tàu) đã kiểm tra các cơ sở kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, tạp hóa trên địa bàn phường. Đợt kiểm tra diễn ra từ ngày 19 đến 21/1/2021.

Trong ngày đầu ra quân, đoàn đã kiểm tra đột xuất 4 cơ sở kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống và 8 cửa hàng tạp hóa. Đoàn đã yêu cầu các cơ sở xuất trình Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, Giấy xác nhận kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, sổ khám sức khỏe của chủ cơ sở và nhân viên tiếp xúc thực phẩm, hồ sơ nguồn gốc sản phẩm hàng hóa, nguyên liệu, phụ gia thực phẩm. Đồng thời, đoàn cũng kiểm tra các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm tại cơ sở...

Kết quả, qua kiểm tra, có 8/12 cơ sở có vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Các vi phạm chủ yếu như: không xuất trình hoặc xuất trình không đầy đủ các giấy tờ có liên quan về vệ sinh an toàn thực phẩm, sổ khám sức khỏe hết hạn, nhân viên tiếp xúc với thực phẩm tại cơ sở dịch vụ ăn uống không đeo khẩu trang, bao tay, phụ gia thực phẩm không nhãn mác, hàng hóa hết hạn sử dụng… Đoàn đã yêu cầu các cơ sở chấp hành nghiêm về vệ sinh an toàn thực phẩm và yêu cầu tiêu hủy sản phẩm vi phạm.

KHÁNH CHI