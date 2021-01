Hàng loạt cây xanh đô thị bị phá hoại

1 tháng gần đây, trên địa bàn TP. Vũng Tàu đã xảy ra nhiều vụ chặt phá cây xanh với tần suất cao và mức độ ngày càng nghiêm trọng trên các tuyến đường, gây bức xúc trong dư luận.

Cây bàng Đài Loan tại khu tái định cư Long Sơn bị trụi lá, chết khô. Ảnh: SONG THƯ

Hai dãy cây bàng Đài Loan ở khu tái định cư Long Sơn (xã Long Sơn) đang xanh tươi, từ từ rụng hết lá và bắt đầu khô héo. Theo Công ty CP Phát triển công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu (UPC), ngày 29/12/2020, qua chăm sóc định kỳ, nhân viên công ty phát hiện 9 cây bàng Đài Loan có đường kính 20-22cm, cao 3-3,5cm được trồng trên vỉa hè tuyến đường nội bộ khu tái định cư Long Sơn (xã Long Sơn) bị khoét quanh gốc, khiến cây không thể tiếp nhận được chất dinh dưỡng dẫn đến khô héo.

Bà Võ Thị Thuận, Trưởng phòng Kế hoạch UPC cho biết, 9 cây bàng Đài Loan này được công ty trồng từ tháng 1/2016. Cây đang phát triển bình thường. Sau khi phát hiện cây bị phá hoại, công ty đã báo cáo cơ quan chức năng đồng thời tổ chức kiểm tra mức độ tổn thương của cây để có phương án cứu chữa nhưng bất thành.

Ngoài 9 cây bàng Đài Loan kể trên, ngày 8/1, UPC cũng phát hiện 3 trụ bông giấy tại dải phân cách giữa đường Võ Nguyên Giáp, phường 12, TP. Vũng Tàu đang được chỉnh trang, cắt tỉa chăm sóc phục vụ trang trí Tết Nguyên đán năm 2021 đã bị cắt ngang thân cây.

Cây bông giấy tại dãy phân cách đường Võ Nguyên Giáp, phường 12, TP. Vũng Tàu bị cắt ngang cây. Ảnh: SONG THƯ

Gần đây nhất, ngày 18/1, công ty tiếp tục phát hiện thêm 5 trụ bông giấy nữa bị chặt ngang. Theo ông Lê Huy Hữu Hiệp, Tổng Giám đốc UPC, những trụ bông giấy này được trồng từ năm 2004-2005. Hàng năm công ty đều chăm sóc, phân bón, cắt tỉa nên cây vẫn sinh trưởng tốt và ra hoa đều. Những trụ bông giấy này còn là điểm nhấn ở các dải phân cách cho tuyến đường huyết mạch vào trung tâm TP. Vũng Tàu.

Ngày 11/1, một số cây trầu bà 4 năm tuổi được công ty trồng dưới gốc cây cọ dầu tại dãi phân cách giữa đường 2/9, phường 8 cũng đã bị cắt trụi, khả năng phục hồi, phát triển rất thấp.

Ông Lê Huy Hữu Hiệp cho biết thêm, sau khi phát hiện các sự việc trên, công ty đã báo cáo, phối hợp với Phòng Quản lý đô thị TP. Vũng Tàu, Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng tỉnh BR-VT, Công an TP. Vũng Tàu và UBND phường, xã có liên quan tiến hành lập biên bản xác minh hiện trạng đồng thời tăng cường công tác tuần tra, bảo vệ kịp thời, phát hiện, ngăn chặn các hành vi phá hoại có thể tiếp tục xảy ra. Đến thời điểm hiện tại, Công an TP. Vũng Tàu đã phát hiện được đối tượng chặt phá cây trầu bà là người của một nhà hàng nằm ngay trên đường 2/9. Công an đang lập hồ sơ vi phạm hành chính và tiến hành xử lý vụ việc.

Hành vi phá hoại không qua mắt được camera an ninh Hiện nay, Phòng Quản lý đô thị TP. Vũng Tàu đã có hơn 100 camera từ các hộ dân tích hợp vào Trung tâm điều hành đô thị thông minh của thành phố. Trong đó, hầu hết các tuyến đường đều có thể theo dõi qua camera an ninh. Hình ảnh trích xuất từ camera là căn cứ thuận lợi để cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ các hành vi phá hoại. Có thể bị xử phạt đến 30 triệu đồng Theo Luật sư Lê Đình Tân, Đoàn Luật sư tỉnh BR-VT hình thức xử phạt hành vi phá hoại cây xanh đô thị, công viên được quy định tại Nghị định 139/2017/NĐ-CP. Cụ thể, Điều 53 của nghị định này nêu rõ: Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi đục khoét, đóng đinh vào cây xanh, tự ý ngắt hoa, cắt cành cây, lột vỏ thân cây, phóng uế hoặc có hành vi khác làm hư hỏng cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ”; phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Đổ phế thải, chất độc hại, vật liệu xây dựng vào gốc cây xanh hoặc tự ý xâm hại, cản trở sự phát triển của cây xanh trong khu vực đô thị. Đặc biệt, hành vi tự ý chặt hạ, di dời, đốt gốc, đào gốc cây xanh đô thị hoặc chặt rễ cây xanh sẽ bị phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng. Ngoài phạt tiền, tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị buộc khôi phục tình trạng ban đầu.

Các cây xanh còn lại bị phá hoại, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ. Riêng các trụ hoa giấy, theo nhận định ban đầu của UPC, các đối tượng lấy trộm phần thân để trồng tạo dáng đẹp, sau đó bán ra thị trường.

Ông Nguyễn Trọng Thụy, Trưởng Phòng Quản lý đô thị TP. Vũng Tàu cho biết, trên địa bàn TP. Vũng Tàu hiện có hơn 38.000 cây xanh các loại. “Trước tình trạng phá hoại cây xanh, chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng tích cực vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng phá hoại”.

QUANG VŨ - TRẦN TRÀ