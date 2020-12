HODECO - 30 năm phát triển vững mạnh

30 năm qua (1990-2020), Công ty CP Phát triển nhà BR-VT (HODECO) đã không ngừng lớn mạnh, trở thành thương hiệu uy tín về phát triển bất động sản (BĐS) và xây dựng trên địa bàn tỉnh. Với hơn 30 dự án, cung cấp 6.000 sản phẩm ra thị trường, HODECO đã góp phần làm thay đổi bộ mặt đô thị của tỉnh.

Ông Đoàn Hữu Thuận, Chủ tịch HĐQT HODECO (giữa), cùng ông Đoàn Hữu Hà Vinh (bìa phải), Phó Tổng Giám đốc Công ty, Quyền Giám đốc dự án trao đổi về bản vẽ một dự án.

THƯƠNG HIỆU UY TÍN

Những ngày này, trên công trường dự án The Light City (phường 12, TP. Vũng Tàu), công nhân đang hối hả thi công để hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật nhằm chuẩn bị giới thiệu đến khách hàng. Dự án khu đô thị The Light City quy mô 49ha, tổng mức đầu tư 2.400 tỷ đồng, quy hoạch đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại. Dự án đã khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 với diện tích hơn 27ha, bao gồm 490 nhà liên kế, 213 biệt thự và khoảng 400 căn hộ chung cư, với các tiện ích như trường học, trạm y tế, công viên, khu phức hợp thể thao-văn hóa-dịch vụ… Đây là một trong hàng chục dự án khu đô thị, nhà ở quy mô lớn được HODECO triển khai từ khi thành lập đến nay.

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, HODECO đã đạt những thành tựu quan trọng và có những đóng góp đáng ghi nhận vào sự phát triển đô thị và nhà ở của địa phương, đồng hành với công cuộc đổi mới và phát triển của đất nước. HODECO đã cung cấp ra thị trường 30 dự án và hơn 6.000 sản phẩm nhà đất, ghi dấu ấn trên thị trường BĐS Bà Rịa-Vũng Tàu với các dự án trọng điểm như: Trung tâm thương mại phường 7, Khu biệt thự Ngọc Tước 2, Khu nhà ở đồi 2 phường 10, Chung cư 199 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Chung cư Bình An, Bình Giã Resident, Khu căn hộ khách sạn cao cấp Fusion Suites Vũng Tàu, Dự án khu nhà ở phía Tây đường 3/2, Khu đô thị mới Phú Mỹ…

Khi mới thành lập, vốn điều lệ của công ty là hơn 20 tỷ đồng, đến năm 2007 tăng lên 81 tỷ đồng và đến năm 2020, vốn điều lệ được điều chỉnh tăng lên hơn 665 tỷ đồng. Doanh thu cũng có bước tăng trưởng mạnh, từ 272 tỷ đồng năm 2007 lên 824,5 tỷ đồng năm 2019. Lợi nhuận sau thuế năm 2007 là 26,1 tỷ đồng tăng lên 183,6 tỷ đồng. Năm 2020, dự kiến tổng doanh thu đạt 1.030 tỷ đồng (tăng 28,6% so với năm 2019); lợi nhuận trước thuế đạt 250 tỷ đồng. 30 năm qua, HODECO đã được nhận nhiều phần thưởng cao quý của Nhà nước như: Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2008), Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2013), Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2019); Top 30 thương hiệu bất động sản xuất sắc năm 2018...

Từ khi thành lập đến nay, HODECO luôn lấy niềm tin là giá trị cốt lõi, làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Thương hiệu HODECO đã khẳng định được vị trí trong lòng khách hàng. Sau khi cổ phần hóa năm 2001, công ty càng có điều kiện để xây dựng những giá trị nền tảng, những công trình mang thương hiệu HODECO. Trong mỗi quá trình phát triển, HODECO đều đặt ra lộ trình rõ ràng, hợp lý, vững chắc. Cụ thể, trước năm 2015, công ty tập trung phát triển quỹ đất, xây dựng các dự án chung cư, nhà phố, biệt thự. Từ 2015, HODECO đánh dấu bước ngoặt mới với việc triển khai loại hình BĐS du lịch-nghỉ dưỡng bằng dự án Fusion Suites Vũng Tàu. Từ 2017-2020, HODECO thực hiện tái cấu trúc và trẻ hóa đội ngũ nhân sự nhằm đáp ứng yêu cầu và xu hướng phát triển của giai đoạn mới.

Trong giai đoạn 2020-2025, công ty tiếp tục đẩy mạnh phát triển quỹ đất và đa dạng hóa các loại hình sản phẩm, trong đó phát triển mạnh phân khúc BĐS cao cấp và BĐS nghỉ dưỡng. Nhiều dự án tiềm năng đang được HODECO triển khai thủ tục pháp lý để đầu tư trong tương lai như: Khu đô thị Phước Thắng (75,36ha); Vũng Tàu Wonderland (234ha); Hodeco Seavillage (4,47ha); Khu nhà ở xã hội TX. Phú Mỹ (hơn 17.823m2)…

Khu Trung tâm thương mại phường 7 - một trong những dự án nhà ở được quy hoạch đồng bộ đầu tiên tại TP. Vũng Tàu do HODECO làm chủ đầu tư.

DOANH NGHIỆP VÌ CỘNG ĐỒNG

Ông Đoàn Hữu Thuận, Chủ tịch HĐQT Công ty cho biết, HODECO luôn xác định 3 điểm quan trọng để phát triển. Thứ nhất, định hướng phát triển bằng những kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn và có sự linh hoạt, phù hợp trong từng thời kỳ, điều kiện thực tế. Vì vậy, các dự án công ty đầu tư luôn bảo đảm đầy đủ thủ tục pháp lý, chú trọng việc hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu ở và các tiện ích khác. Thứ hai, công ty luôn quan tâm đến các chính sách thương mại, thực hiện tốt việc bảo trì công trình, lắng nghe ý kiến phản hồi của khách hàng. Thứ ba, công ty chú trọng xây dựng văn hóa DN để mỗi cán bộ, nhân viên luôn coi công ty như mái nhà để cùng nhau đưa công ty phát triển.

Là DN lớn trên địa bàn tỉnh, HODECO cũng nhận thức rất rõ việc phát triển kinh tế bền vững luôn gắn với trách nhiệm vì môi trường, xã hội và cộng đồng. Do vậy, các dự án đều được thiết kế hài hòa, gắn kết với thiên nhiên và môi trường, tôn trọng và nâng tầm cảnh quan khu vực. Song song đó, HODECO tích cực tham gia thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Trong những năm gần đây, công ty đã dành gần 15 tỷ đồng tham gia các chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, ủng hộ các quỹ phòng chống bão lụt, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo và chương trình khuyến học do UBND, UBMTTQVN, LĐLĐ tỉnh cũng như các cơ quan khác kêu gọi.

Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, bằng sự năng động và sáng tạo, HODECO đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định vị thế và thương hiệu trên thị trường. Đồng thời, công ty cũng có những đóng góp vào sự phát triển đô thị và nhà ở, đồng hành với công cuộc đổi mới đất nước. Trong tương lai, công ty sẽ phát triển song hành 2 lĩnh vực cốt lõi về BĐS nhà ở và BĐS du lịch, xây dựng và phát triển chiến lược kinh doanh, đưa công ty vươn ra các tỉnh, thành khác trên cả nước.

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU