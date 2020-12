NCSP: Cung cấp ổn định, an toàn gần 100 tỷ m3 khí

Ngày 11/12, tại TP. Vũng Tàu, Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn (NCSP) tổ chức lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập. Đến dự buổi lễ có bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Công nhân NCSP kiểm tra máy móc tại nhà máy dẫn khí.

NCSP thành lập ngày 15/12/2000, giữa Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam) và 2 tập đoàn dầu khí lớn trên thế giới là BP (Anh quốc) và Statoil (Na Uy).

Hiện nay, NCSP là hợp doanh giữa Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS), Rosneft Pipelines Vietnam và Perenco Vietnam AS. Trong đó, PV GAS là nhà điều hành dự án. Hợp doanh chịu trách nhiệm thiết kế, xây dựng, vận hành hệ thống đường ống dài 400km, nhà máy xử lý khí, trạm van nhằm vận chuyển, xử lý khí, condensate từ lô 06.1, lô 11.2 và các lô khác từ bồn trũng Nam Côn Sơn, cung cấp cho các nhà máy sản xuất điện, đạm tại BR-VT và Đồng Nai.

Trải qua 20 năm hình thành và phát triển, dự án luôn bảo đảm an toàn, không để xảy ra tai nạn nghiêm trọng nào ảnh hưởng đến con người, môi trường và tài sản. Độ tin cậy vận hành toàn hệ thống NCSP đạt mức 99,96%. Đến nay, NCSP đã tiếp nhận, xử lý, vận chuyển và cung cấp ổn định, an toàn gần 100 tỷ m3 khí và 23 triệu thùng condensate. Đặc biệt, có thời điểm lượng khí do dự án cung cấp đã góp phần sản xuất khoảng 40% tổng sản lượng điện cả nước. Qua 7 lần nâng công suất và đầu tư mở rộng nhà máy, công suất hệ thống đã tăng từ 10 lên 22 triệu m3/ngày đêm, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ khí ngày càng tăng. Bên cạnh những đóng góp quan trọng cho ngành công nghiệp khí Việt Nam, hàng năm, NCSP dành gần 1 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội.

Chia vui với những thành tựu đạt được của NCSP, phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ khẳng định, hệ thống Đường ống Khí Nam Côn Sơn là công trình trọng điểm quốc gia, có vai trò then chốt trong việc bảo đảm an ninh năng lượng và sự nghiệp phát triển công nghiệp dầu khí Việt Nam. Việc quản lý, vận hành, khai thác hiệu quả dự án cũng tạo sức lan tỏa, làm nên lợi thế so sánh để BR-VT thu hút những dự án lớn (Hyosung, Tổ hợp hóa dầu miền Nam). “Trong suốt 20 năm xây dựng và phát triển, hệ thống đường ống được vận hành với độ tin cậy cao… đã mở ra cơ hội lớn cho sự phát triển các lĩnh vực công nghiệp, góp phần to lớn vào quá trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế thế giới của Việt Nam. Những kết quả nổi bật nói trên không chỉ là niềm tự hào của công ty, mà còn là niềm tự hào của BR-VT và của đất nước”, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, “Về phía tỉnh BR-VT, với phương châm luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, chúng tôi sẽ tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất cho công ty hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững trong tương lai”.

Tiết mục “Tự hào Nam Côn Sơn” do cán bộ, công nhân viên công ty biểu diễn tại buổi lễ.

Tin, ảnh: PHAN HÀ