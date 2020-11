Thị trường bất động sản ghi nhận những điểm tích cực trong quý 3

Ngày 16/11, Bộ Xây dựng công bố định kỳ thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý 3/2020.

Theo đó, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản cả nước vẫn ghi nhận những điểm tích cực và các chỉ số cải thiện đáng kể. Theo tổng hợp từ 56/63 địa phương có báo cáo số liệu, trong quý 3 vừa qua, cả nước có 295 dự án nhà ở thương mại với 125.449 căn hộ được cấp phép; 1.272 dự án với 243.265 căn hộ đang triển khai xây dựng; 118 dự án với 25.911 căn hộ hoàn thành. Số lượng dự án nhà ở được cấp phép giảm nhẹ (khoảng 9,3%) so với quý trước đó. Tại miền Nam có 46 dự án với 12.314 căn hộ được cấp phép; 654 dự án với 70.435 căn hộ đang triển khai xây dựng; 33 dự án với 15.575 căn hộ hoàn thành. Số lượng dự án phát triển nhà ở tại miền Nam trong quý 3 vừa qua cũng có sự biến động khi số lượng dự án được cấp phép giảm mạnh, chỉ bằng 25,4% và số lượng dự án đang triển khai tăng nhẹ (khoảng 4,3%), số lượng dự án hoàn thành tăng mạnh - khoảng 1,7 lần. Thị trường TP.Hồ Chí Minh, giá căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ tăng lần lượt 0,35% và 0,26% so với quý trước đó. Do khan hiếm nguồn hàng trong bối cảnh lượng cầu rất cao nên giá căn hộ tại thành phố này tăng vọt và tỷ lệ hấp thụ luôn ở mức cao.

Nhìn chung, hoạt động kinh doanh bất động sản trên cả nước đã có tiến triển tốt, sôi động hơn với nhiều tín hiệu lạc quan, tích cực. Càng về cuối năm, thị trường càng cho thấy những dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ, Bộ Xây dựng khẳng định.

THU HẰNG