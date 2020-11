CPI tháng 11 tăng 0,13%

Ngày 30/11, Cục Thống kê tỉnh cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) toàn tỉnh tháng 11/2020 tăng 0,13% so với tháng 10.

Theo Cục Thống kê tỉnh, so với tháng 10, trong 11 nhóm hàng hóa, dịch vụ, có 4 nhóm tăng nhẹ chủ yếu ở các nhóm hàng: hàng ăn và dịch vụ ăn uống; nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng; thiết bị và đồ dùng gia đình và các nhóm hàng hóa và dịch vụ khác. 5 nhóm không tăng, còn lại đều giảm.

Nguyên nhân đẩy các nhóm hàng hóa này tăng là do nhu cầu mua sắm các vật dụng, sản phẩm phục vụ sinh hoạt của người dân tăng, ở nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng do tăng giá ở các mặt hàng: đồ trang sức tăng (do giá vàng tăng), các vật dụng phục vụ cưới hỏi (do đang vào mùa cưới hỏi), dịch vụ phục vụ cá nhân (do nhu cầu tăng khi chuyển mùa). Bên cạnh đó, nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng do tăng giá chủ yếu ở mặt hàng gas và thép tăng theo giá thế giới.

VÂN ANH