Liều thuốc "tăng sức đề kháng" cho doanh nghiệp

Trao đổi với phóng viên Báo BR-VT nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tỉnh sẽ tiếp tục có các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt hơn nhằm hỗ trợ cộng đồng DN, doanh nhân trên địa bàn tỉnh ngày càng lớn mạnh, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

* Phóng viên: Dịch bệnh COVID-19 đã tác động toàn diện lên mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, các DN cũng không là ngoại lệ. Ông đánh giá như thế nào về tình hình sản xuất- kinh doanh hiện nay?

Ông Lê Ngọc Khánh: Từ đầu năm đến nay, dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các DN. Trên địa bàn tỉnh đã có 108 DN giải thể; 288 DN ngưng hoạt động trong 9 tháng qua. Tuy nhiên, bên cạnh số DN bị giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động thì số DN thành lập mới cũng tăng. Tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký cho 1.293 DN thành lập mới, tăng gần 20% so cùng kỳ năm ngoái, với tổng vốn đăng ký hơn 16.000 tỷ đồng, tăng hơn 33%. Điều đáng ghi nhận, trong bối cảnh khó khăn chung, nhiều DN đã năng động, nhạy bén tìm ra những cơ hội mới trong hoạt động, mạnh dạn tăng vốn đầu tư để mở rộng sản xuất- kinh doanh. Chẳng hạn, trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài, có 20 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng số đăng ký tăng thêm 1.668 triệu USD. Ở lĩnh vực đầu tư trong nước, cũng có 6 dự án điều chỉnh tăng vốn, với tổng vốn tăng thêm 5.471 tỷ đồng.

* Sự phát triển của cộng đồng DN, doanh nhân có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh, ông có thể cho biết rõ hơn về điều này?

Có thể khẳng định rằng, thời gian qua dù rất khó khăn nhưng các DN đã có những đóng góp quan trọng vào việc duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Trong 9 tháng năm 2020, mặc dù nhiều chỉ tiêu thấp hơn so với kế hoạch đã đề ra nhưng kinh tế của tỉnh vẫn duy trì mức tăng trưởng tương đối khá. Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp (không tính dầu thô và khí đốt) đạt 218.775 tỷ đồng, tăng 7,26% so với cùng kỳ năm ngoái; dịch vụ cảng tăng 7,54%; tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 36.593 tỷ đồng, tăng 6,99%; kim ngạch xuất khẩu (trừ dầu khí) đạt hơn 3,7 tỷ USD, tăng 5,24%: giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 6.395 tỷ đồng, tăng 3,88%. Đạt được những kết quả này, có công sức đóng góp to lớn của cộng đồng DN. Chúng tôi luôn ghi nhận và trân trọng những nỗ lực của họ.

Bên cạnh tập trung triển khai thực hiện tốt các chính sách, giải pháp hỗ trợ cho DN và người dân trong tình hình dịch COVID-19 thì sự năng động, sáng tạo, sự đồng lòng của người dân và DN là điều đáng mừng để kinh tế của tỉnh sớm phục hồi phát triển trong quý IV/2020, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng ở mức cao nhất của cả năm 2020 và tạo đà phát triển cho các năm tiếp theo.

* Để tăng “sức đề kháng” cho DN, tỉnh đã có những giải pháp gì, thưa ông?

Trước tình hình khó khăn của các DN, UBND tỉnh yêu cầu các ngành liên quan nắm tình hình thực tế và đề xuất các giải pháp phù hợp hỗ trợ DN khắc phục khó khăn. Cụ thể là tập trung rà soát, tập hợp danh sách các DN bị ảnh hưởng do tác động của dịch bệnh COVID-19 để kiến nghị ngân hàng, tổ chức tín dụng xem xét cho giãn nợ, giảm lãi suất... UBND tỉnh cũng yêu cầu Cục Thuế phối hợp với các ngành liên quan triển khai các chương trình miễn, giảm phí, lệ phí, tiền thuê đất, thuế... đối với các DN, hộ kinh doanh.

Cùng với đó, các cơ quan Nhà nước tăng cường cải cách hành chính, tiếp và xử lý khó khăn cho DN, nhà đầu tư; tăng việc đối thoại với DN để kịp thời gỡ các vướng mắc mà DN đang gặp phải. Với sự quyết tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp đồng bộ của các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh trong thực hiện các giải pháp hỗ trợ DN, BR-VT sẽ từng bước tháo gỡ được những khó khăn, bất cập mà cộng đồng DN đang gặp phải thời gian qua; đồng thời tạo lập một môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, minh bạch, giúp DN phát triển bền vững.

* Xin cảm ơn ông!

Trong thời gian qua, tỉnh đã tổ chức các hội nghị kết nối hàng hóa sản xuất vào các hệ thống phân phối của tỉnh. Trong ảnh: Khách hàng chọn mua thịt heo tại Lottemart Vũng Tàu.



THU THẢO (Thực hiện)