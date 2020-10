Kho bạc Nhà nước tỉnh và Công an tỉnh ký kết quy chế phối hợp

Tin từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh cho biết: Đơn vị này và Công an tỉnh vừa ký kết quy chế phối hợp mới giữa hai đơn vị. Theo đó, việc phối hợp tập trung vào các nội dung: Bảo đảm an ninh nội bộ KBNN tỉnh, KBNN cấp huyện; bảo đảm bí mật Nhà nước về thông tin, số liệu, tài liệu thuộc danh mục bí mật Nhà nước của ngành tài chính theo quy định; bảo đảm an toàn tiền, tài sản KBNN; bảo đảm an ninh, an toàn bí mật đối với lĩnh vực công nghệ thông tin, bao gồm bảo vệ an toàn mạng và hạ tầng thông tin, an toàn máy tính, dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin. Đồng thời thực hiện công tác phòng chống đột nhập, phòng chống tiền giả, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống bão lụt, thiên tai tại các đơn vị KBNN…

Dịp này, 2 đơn vị tổng kết chương trình thực hiện quy chế phối hợp công tác bảo đảm an ninh an toàn, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn giai đoạn 2015-2020. Theo đánh giá của KBNN tỉnh, sau 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp (2015-2020) giữa Công an tỉnh và KBNN tỉnh, công tác bảo đảm an ninh, an toàn tiền, tài sản trong hệ thống KBNN tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tốt. Mối quan hệ phối hợp giữa hai cơ quan ngày càng được gắn chặt, phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn thể cán bộ công chức, chiến sỹ, công nhân viên cùng tham gia. Qua đó, góp phần giúp KBNN tỉnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị - kinh tế mà Đảng và Nhà nước đã giao.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Đó là việc trao đổi thông tin về công tác bảo vệ an ninh, an toàn tài sản Nhà nước giữa 2 cơ quan chưa thường xuyên. Công tác bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cho bảo vệ chuyên trách tham gia phương án tác chiến, bảo vệ mục tiêu tại chỗ và xử lý các tình huống xảy ra trên đường vận chuyển hàng đặc biệt còn hình thức trên lý thuyết, chưa diễn tập trong thực tế. Các loại tiền giả được sản xuất ngày càng tinh vi, với công nghệ kỹ thuật cao nhưng chưa có kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng phát hiện tiền giả…

