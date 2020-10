Doanh thu thương mại, dịch vụ đạt 9,3 ngàn tỷ đồng

Chiều 16/10, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Long Điền tổ chức hội nghị (mở rộng) lần thứ 3, nhiệm kỳ (2020-2025) nhằm sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020.

Theo báo cáo của Huyện ủy Long Điền, 9 tháng đầu năm 2020, tổng doanh thu thương mại, dịch vụ của huyện đạt 9.300 tỷ đồng, đạt trên 67% kế hoạch; tổng giá trị sản xuất Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp trên 2.100 tỷ đồng, đạt trên 67% so với kế hoạch; tổng giá trị sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp trên 529 tỷ đồng, đạt trên 55% kế hoạch. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt hơn 445 tỷ đồng, đạt trên 151% kế hoạch. Huyện đã trình hồ sơ đề nghị, xét công nhận huyện Long Điền đạt chuẩn NTM cho Hội đồng thẩm định Trung ương. Các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, an sinh xã hội được quan tâm. Công tác bảo vệ an ninh chính trị, an toàn xã hội được đảm bảo.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tập trung chỉ đạo thực hiện, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện Long Điền, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy tổ chức thành công đại hội Đảng, kết nạp 30 đảng viên mới, quan tâm chỉ đạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là triển khai Chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận một số nội dung như: tiến độ xử lý các điểm đen ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện; công tác triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai và cứu nạn, cứu hộ trong những tháng cuối năm; tình hình thực hiện các khoản thu đầu năm tại các trường trên địa bàn huyện; công tác dạy và học khối lớp 1 theo Chương trình sách giáo khoa mới; công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện trong thời gian qua; công tác chấn chỉnh tình hình trật tự, vệ sinh môi trường tại các điểm du lịch, bãi tắm trên địa bàn thị trấn Long Hải, gắn với công tác cấp cứu thủy nạn, vệ sinh an toàn thực phẩm chuẩn bị cho dịp lễ, Tết sắp đến; việc kiểm soát tình trạng tín dụng đen, vay nặng lãi;....

3 tháng cuối năm 2020, huyện tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết của Đảng bộ huyện đề ra.

NGỌC TUYỀN