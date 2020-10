Cá ngừ Việt Nam rộng cửa vào châu Âu

Từ nay đến cuối năm, do tác động của Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), sản phẩm chế biến cá ngừ Việt Nam có nhiều cơ hội vào thị trường châu Âu.

Đây là khẳng định của lãnh đạo Bộ NN-PTNT tại Hội nghị “Thúc đẩy sản xuất cá ngừ theo chuỗi, chống khai IUU và xuất khẩu cá ngừ vào thị trường châu Âu”, tại tỉnh Khánh Hòa.

Hiệp định EVFTA có hiệu lực từ ngày 1/8/2020, Liên minh châu Âu-EU sẽ xóa bỏ thuế quan đối với 86,5% kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong 3 năm; 90,3% trong vòng 5 năm và 100% trong vòng 7 năm. Đối với cá ngừ đóng hộp, EU dành cho Việt Nam hạn ngạch thuế quan 11.500 tấn. Tận dụng lợi thế này, từ đầu tháng 8, lượng cá ngừ xuất khẩu tăng đáng kể. Trước đó, các doanh nghiệp đã chuẩn bị hệ thống tiêu chuẩn, chứng nhận quốc tế, cập nhập thông tin hoạt động chế biến, logistics… để đáp ứng được nội dung đưa ra trong hiệp định này.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, việc tiêu thụ cá ngừ đóng hộp tại châu Âu tăng mạnh. Trong khi các quốc gia nắm giữ thị phần xuất khẩu lớn chưa ký Hiệp định thương mại tự do với EU nên các mặt hàng cá ngừ của Việt Nam đang có nhiều lợi thế cạnh tranh. 2 tháng trở lại đây, giá trị xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam đã tăng hơn 10% so với trước khi EVFTA có hiệu lực, đạt doanh số gần 12 triệu USD/tháng.

THÁI BÌNH