Hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ, hiện đại

5 năm qua, hệ thống giao thông từng bước được tỉnh đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ, hiện đại. Đặc biệt, các tuyến giao thông quan trọng kết nối hệ thống cảng Cái Mép - Thị Vải với Quốc lộ 51 đã được triển khai đầu tư, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội.

Mô hình cầu Mỏ Nhát, một trong những hạng mục của Dự án đường 991B.

GẤP RÚT HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM

Những ngày này, tuyến đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải (CM-TV) đang gấp rút thi công hạng mục xây lắp mặt đường, hạ tầng kỹ thuật ở đoạn 8, đây là đoạn cuối cùng trên tuyến, dự kiến sẽ hoàn thành thông suốt toàn tuyến trong tháng 10/2020. Dự án đi vào hoạt động sẽ trở thành tuyến đường khai thác hệ thống cảng biển và các KCN dọc sông CM-TV. Cùng với tuyến đường cao tốc liên vùng phía Nam, đường liên cảng sẽ giảm tải cho Quốc lộ 51 tạo nên trục đường liên thông nối hệ thống cảng biển nhóm 5. Ông Nguyễn Văn Trình, Giám đốc Ban Quản lý Dự án giao thông khu vực CM-TV cho biết: Dự án đường liên cảng CM-TV là một trong những tuyến đường đối ngoại quan trọng nhằm thực hiện nhiệm vụ liên kết vùng và có vai trò không thể thay thế trên bước đường thực hiện mục tiêu phát triển cảng biển khu vực CM-TV. Dự án khởi công năm 2009, có chiều dài 21,3km. Điểm đầu tuyến giáp Cảng tổng hợp container Cái Mép hạ (TX. Phú Mỹ), điểm cuối tại cảng Phước An (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai). Dự án có tổng mức đầu tư 2.838 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, xây dựng 4 làn xe, mặt đường rộng 24m, vận tốc thiết kế 70 km/giờ.

Về giao thông đối nội, một dự án đang trong giai đoạn hoàn thành là đường Phước Hòa - Cái Mép, là một trong những dự án giao thông quan trọng kết nối nội vùng phục vụ hành lang kinh tế Phú Mỹ - Cái Mép - Long Sơn - Vũng Tàu, kết nối Quốc lộ 51 với đường liên cảng, được thiết kế 6 làn xe. Trên tuyến đường này có cầu Mỏ Nhát bắc qua sông Mỏ Nhát chỉ còn 1 nhịp nữa là thông cầu. Ông Nguyễn Ngọc Trường, chỉ huy trưởng công trình cầu Mỏ Nhát, đại diện Liên danh Công ty CP Cầu 12 và Công ty CP Cầu 17 Thăng Long thi công tuyến đường trên cho biết: “Với tiến độ này dự kiến trong quý IV/2020 khi điều kiện thời tiết thuận lợi chúng tôi sẽ tiến hành đổ bê tông hợp long cầu thông suốt toàn tuyến”.

Tương tự, tại dự án đường 991B nối Quốc lộ 51 từ nút giao Hội Bài - Tóc Tiên với đường liên cảng CM-TV (tổng chiều dài 9,73km) cũng đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Tuyến đường này nhằm phục vụ vận chuyển hàng hóa cho các cảng biển ở khu vực CM-TV, trung tâm dịch vụ logistics, các KCN và nhu cầu đi lại của người dân. Ngoài 3 tuyến đường trên, đường Quốc lộ 56 tuyến tránh TP.Bà Rịa sau nhiều năm thi công ì ạch tiến độ đã được đẩy nhanh trong năm 2019. Thời điểm này gần 8km/tổng chiều dài 12,2km toàn tuyến đã thông xe. “Các tuyến còn lại đang trong giai đoạn thẩm định thiết kế, đấu thầu, kiểm kê diện tích đất thu hồi, thực hiện quy trình giải phóng mặt bằng.

Quốc lộ 56 tuyến tránh TP.Bà Rịa khi hoàn thành sẽ rút ngắn cung đường vận chuyển hàng hóa từ các KCN và hệ thống cảng biển CM-TV ra Quốc lộ 1 đi các nơi. Trong ảnh: Quốc lộ 56 hiện đã hoàn thành hơn 80% khối lượng công việc.

MỞ BUNG 3 TUYẾN ĐƯỜNG HUYẾT MẠCH

Phát triển mạng lưới giao thông là tiền đề cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh BR-VT nói riêng, các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung. Thuận lợi về giao thông kết nối sẽ giúp cho BR-VT có lợi thế hơn để thu hút nguồn cảng về CM-TV. Do đó, mục tiêu của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020-2025 là hoàn thành dự án cầu Phước An, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cùng với nghiên cứu khả thi tuyến đường sắt kết nối tới CM-TV. Như vậy, với 3 tuyến giao thông kết nối này, đường vào cụm cảng CM-TV sẽ được mở bung, tạo tiền đề cho sự phát triển đột phá trong tương lai.

Với mục tiêu đó, hiện tỉnh đã và đang có những động thái tích cực đẩy nhanh tiến độ để dự án triển khai các dự án. Đơn cử, tháng 7/2020, Bộ GT-VT đồng ý với phương án lựa chọn vị trí xây dựng cầu Phước An theo theo đề nghị của UBND 2 tỉnh BR-VT và Đồng Nai (tim cầu cách mép cảng Phước An khoảng 150m về phía thượng lưu so với ranh đất cảng Phước An), bảo đảm hành lang an toàn công trình tối thiểu 150m theo quy định tại Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 của Chính phủ. Tuy nhiên, trong quá trình hoàn chỉnh Dự án cần nghiên cứu các giải pháp để bảo đảm giao thông thủy trên sông Thị Vải và các nhánh sông kết nối tại vị trí cầu Phước An. Theo ông Trần Thượng Chí, Giám đốc Sở GT-VT, dự án cầu Phước An có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông khu vực, liên kết vùng kinh tế trọng điểm phía Nam thông qua việc kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với hệ thống cụm cảng CM-TV. Dự án này có tổng chiều dài 3,26km với dự toán kinh phí 4.879 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 2.000 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 2.879 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, hướng Đông - Tây có 4 trục tỉnh lộ gồm: Mỹ Xuân - Ngãi Giao (tỉnh lộ 991, dài 60,5km), Phước Hòa - Đá Bạc - Bông Trang (tỉnh lộ 992, dài 42km), đường ven biển (tỉnh lộ 994, dài 78,5km) và Long Tân - Phước Tân (tỉnh lộ 993, dài 20,8km), đến nay đã và đang đầu tư 3 tuyến, còn lại đường Long Tân - Phước Tân chưa đầu tư. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 1.613km giao thông đường bộ bao gồm: 3 tuyến Quốc lộ 51, 55, 56 với tổng chiều dài 129km, 306km tỉnh lộ, 473km huyện lộ, 661km đường đô thị và 44km đường chuyên dụng (tại Côn Đảo và trong KCN).

Sau hơn 10 năm chậm trễ, cuối tháng 8 vừa qua, 2 tỉnh BR-VT và Đồng Nai đã cùng thống nhất chốt phương án đầu tư đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Theo đó, giai đoạn 1 sẽ đầu tư 38km đường cao tốc từ Biên Hòa đến TX.Phú Mỹ và 8,8km đường nhánh nối vào cảng CM-TV được đầu tư theo hình thức PPP với mức đầu tư 15.633 tỷ đồng. Còn giai đoạn 2 từ Phú Mỹ đến Vũng Vằn có mức đầu tư khoảng 8.060 tỷ đồng thuộc thẩm quyền quyết định của tỉnh BR-VT.

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, hiện tỉnh đang chỉ đạo Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế GTVT-CTCP và các sở, ngành liên quan sớm hoàn thành báo cáo tiền khả thi để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư trong tháng 11/2020. Sau khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép, sẽ trình Quốc hội thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư vào giữa 2021. Sau đó, BR-VT sẽ bắt tay vào việc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, thi công xây dựng trong giai đoạn 2021-2025.

Bài, ảnh: TRÀ NGÂN