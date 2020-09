Cùng người lao động vượt khó

Theo LĐLĐ tỉnh, dịch COVID-19 khiến nhiều DN phải tạm ngừng sản xuất, người lao động (NLĐ) mất việc làm. Việc các cấp công đoàn nỗ lực hỗ trợ NLĐ trong thời điểm này rất có ý nghĩa, tạo niềm tin để NLĐ gắn bó, cùng DN sớm vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất.

Chị Đoàn Thị Hoan, phường 11, TP.Vũng Tàu được tư vấn việc làm tại Phiên giao dịch việc làm lần thứ tư (tháng 9/2020).

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, từ đầu năm đến nay, trung tâm đã tiếp nhận hơn 15.000 hồ sơ của NLĐ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, chủ yếu là lao động phổ thông, chưa qua đào tạo nghề; lao động làm việc trong lĩnh vực sản xuất giày da, may mặc, nhà hàng, khách sạn... Còn theo thống kê của Ban quản lý các KCN tỉnh, đến cuối tháng 8/2020, trên địa bàn tỉnh có khoảng 40% DN phải cắt giảm lao động, giảm giờ làm. Lĩnh vực bị ảnh hưởng nhiều nhất là du lịch, vận tải, giáo dục-đào tạo và các DN thuộc ngành công thương. Nguyên nhân do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, DN thiếu hụt nguyên vật liệu sản xuất hoặc không có đơn hàng mới. Một số DN như Công ty TNHH Prime Asia Việt Nam; Công ty TNHH Dệt Tah Tong Việt Nam; Công ty TNHH Twinkle Việt Nam; Công ty TNHH Vivablast Việt Nam… đã cho công nhân nghỉ việc luân phiên và vẫn trả theo mức lương tối thiểu vùng; giảm giờ làm từ 48 giờ/tuần xuống 40 giờ/tuần.

Hiện tại, nhiều DN vẫn đang phải áp dụng các biện pháp giãn ca, cho nghỉ luân phiên hoặc cắt giảm lao động. Thấu hiểu những khó khăn của DN, NLĐ, thời gian qua, các cấp công đoàn đã chủ động đề ra nhiều giải pháp hỗ trợ, đồng hành cùng NLĐ vượt khó.

Mới đây, Trường Trung cấp Kinh tế-Kỹ thuật Công đoàn BR-VT đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Công đoàn các KCN tỉnh. Theo đó, các đơn vị phối hợp tổ chức liên kết đào tạo hoặc tổ chức đào tạo lĩnh vực, ngành nghề mà các đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu; tổ chức các khóa học ngắn hạn (có chứng chỉ tốt nghiệp) nâng cao năng lực chuyên môn cho đoàn viên, NLĐ.

Cùng với đó, các cấp công đoàn còn hỗ trợ đoàn viên công đoàn tại các DN bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 bằng cách thăm hỏi, tặng quà NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, tặng nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên… LĐLĐ tỉnh cũng đã kêu gọi cán bộ công đoàn chuyên trách ủng hộ mỗi tháng 1 ngày lương trong 3 tháng (từ tháng 6 đến tháng 8/2020) nhằm hỗ trợ đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ban Quản lý các KCN, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn tăng cường nắm tình hình, phối hợp cùng chủ DN, NLĐ giải quyết khó khăn, vướng mắc, qua đó ổn định quan hệ lao động tại DN.

Các hoạt động hỗ trợ giới thiệu việc làm cho NLĐ cũng được đẩy mạnh. Ông Nguyễn Trọng Huy, Phó Trưởng Phòng Tư vấn việc làm, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh cho hay, để hỗ trợ DN và NLĐ, trung tâm đã kết nối bằng hình thức trực tuyến và tư vấn việc làm trực tiếp hàng ngày. Từ đầu năm đến nay, trung tâm đã tổ chức 4 phiên giao dịch việc làm, qua đó, đã hỗ trợ, giới thiệu việc làm và học nghề cho khoảng 1.000 lượt lao động; hơn 400 lao động được hỗ trợ việc làm trực tuyến…

Bên cạnh đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh còn tổ chức các phiên giao dịch việc làm từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần tại các điểm giao dịch trên toàn tỉnh. Tín hiệu đáng mừng là nhu cầu tuyển dụng lao động của DN tập trung ở những ngành, nghề từng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 có dấu hiệu tăng trở lại từ giữa tháng 7 đến nay. “Dịch bệnh sẽ còn tiếp tục tác động đến việc làm, lao động thời gian tới. Để hỗ trợ NLĐ, trung tâm sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phiên giao dịch việc làm định kỳ và trực tiếp tư vấn việc làm cho lao động khi đến đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp, thu thập thông tin NLĐ qua hình thức trực tuyến để kết nối việc làm cho lao động”, ông Phạm Quang Việt, Giám đốc trung tâm cho hay.

18 doanh nghiệp cần tuyển hơn 3.900 lao động Ngày 12/9, tại Trường CĐ Du lịch BR-VT, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã tổ chức Phiên giao dịch việc làm lần thứ tư. Tham gia phiên giao dịch có 18 DN có nhu cầu tuyển dụng hơn 3.900 lao động. Người lao động tìm việc làm tại Phiên giao dịch việc làm lần thứ tư (tháng 9/2020) Tại phiên giao dịch việc làm lần này, các DN chủ yếu tuyển dụng các ngành nghề như: nhân viên kế toán, nhân viên kỹ thuật, nhân viên kinh doanh, phó giám đốc chi nhánh, trợ lý trưởng phòng, tư vấn tài chính, bảo vệ và lao động phổ thông (chiếm 70%)… Ngoài ra, 1 đơn vị tuyển lao động đi làm việc tại Nhật Bản, Canada, Đức với mức lương từ 30-60 triệu đồng/tháng. Kết thúc phiên giao dịch việc làm, khoảng 950 lượt người đăng ký tìm việc làm, trong đó có 188 lao động được sơ tuyển; 84 lao động được nhận hồ sơ trực tiếp và 104 lao động được hẹn phỏng vấn.



Bài, ảnh: NHÃ UYÊN