Bộ LĐTBXH vừa có văn bản yêu cầu tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Theo đó, Bộ LĐTBXH đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan chức năng tại địa phương tập trung nguồn lực cho công tác quản lý ATVSLĐ bao gồm cả khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động, cải thiện điều kiện lao động nhằm chăm lo bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người lao động nói riêng, của người dân nói chung, góp phần ổn định xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động về ATVSLĐ.

Bên cạnh đó, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường thực hiện thanh tra chuyên đề về ATVSLĐ, đặc biệt trong lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động như khai thác khoáng sản, khai thác đá, xây dựng, quản lý sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; công khai thông báo vi phạm nghiêm trọng trong công tác ATVSLĐ trên phương tiện thông tin đại chúng; xử lý nghiêm những vi phạm về an toàn lao động, kiên quyết khởi tố những vụ tai nạn nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người do vi phạm tiêu chuẩn, quy chuẩn về ATVSLĐ; quản lý chặt chẽ thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (đặc biệt thiết bị có tác động rộng lớn đến xã hội như thang máy, cần trục, bình chứa khí nén...); thực hiện và chỉ đạo UBND cấp huyện, xã tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật ATVSLĐ, trong đó chú trọng khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động.

TUỆ VĂN