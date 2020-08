ÔNG PHẠM VIẾT THANH, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY: 5 năm nữa, Xuyên Mộc sẽ là thủ phủ du lịch

Tiếp theo chương trình làm việc với các địa phương về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, ngày 15/8, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Xuyên Mộc. Cùng đi với Bí thư Tỉnh ủy có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Yến; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Quốc; đại diện các sở, ngành của tỉnh.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Xuyên Mộc là địa bàn có 2 trụ cột kinh tế chính của tỉnh gồm du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. Năm 2020, nguồn vốn đầu tư công hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật phục vụ dân sinh, tạo tiền đề thúc đẩy đồng bộ các lĩnh vực kinh tế, xã hội cho địa phương được tỉnh dành cho Xuyên Mộc chỉ đứng sau TP.Vũng Tàu và TP.Bà Rịa. Do vậy, với trách nhiệm của cơ quan đứng đầu địa phương, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành giải đáp cụ thể những khó khăn vướng mắc Xuyên Mộc gặp phải, có cam kết mốc thời gian hoàn thành.

TRUY NGUYÊN NHÂN THIẾU NƯỚC SINH HOẠT TẠI BÌNH CHÂU

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Dương Trọng Hiếu, Bí thư Huyện ủy Xuyên Mộc cho biết, trong 6 tháng đầu năm, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, các chỉ tiêu phát triển kinh tế của huyện chưa đạt kế hoạch đề ra. Tổng thu ngân sách 1.442 tỷ đồng, đạt 75% so với dự toán. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người dân; tình hình quốc phòng - an ninh ổn định. Huyện Xuyên Mộc kiến nghị tỉnh nhiều vấn đề liên quan đến việc triển khai khu nông nghiệp công nghệ cao, xử lý các dự án du lịch chậm triển khai, bảo đảm nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt cho nhân dân…

Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm đến vấn đề “nóng” thiếu nước sinh hoạt của người dân vừa xảy ra trong mùa khô vừa qua. Giải trình tại buổi làm việc, ông Hồ Thúc Tiên, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT cho biết, Xuyên Mộc có 5 hồ chứa nước gồm Xuyên Mộc, Suối Đác, Sông Kinh, Sông Hỏa và Sông Ray. Tới đây chủ trương của tỉnh sẽ xây dựng thêm hồ Bình Châu theo phương thức xã hội hóa để cấp nước sinh hoạt. Đường ống tiếp nước Phước Tân-Hòa Bình dài 26km cũng đang thi công để đưa nước từ hồ Sông Ray về các hồ Xuyên Mộc, Sông Hỏa. Dự kiến năm 2021, tuyến ống tiếp nước trên sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng và mùa khô tới người dân sẽ không bị thiếu nước.

Trong công tác xây dựng Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Xuyên Mộc lưu ý triển khai sớm 4 bài học kinh nghiệm tỉnh rút ra trong nhiệm kỳ qua. Đó là đoàn kết, nêu cao vai trò người đứng đầu và quan tâm đi sâu sát đến cùng những nội dung liên quan thiết thực đến đời sống nhân dân; cấp ủy và người đứng đầu tổ chức Đảng ở cơ sở phải là chỗ dựa để cho chính quyền triển khai thực hiện. Ở đâu người đứng đầu có năng lực và sâu sát thực tế thì kinh tế xã hội sẽ phát triển, an ninh quốc phòng tốt, lòng dân yên, tổ chức Đảng vững mạnh.

Chưa hài lòng với giải trình trên, Bí thư Tỉnh ủy truy tận gốc nguyên nhân thiếu nước sinh hoạt, đặc biệt là ở Bình Châu. Ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin thêm, việc thiếu nước ở Bình Châu trước mùa mưa 2020 là do lượng nước cấp bị hụt nước tạm thời khi hồ Sông Hỏa cấp nước về khu vực Bình Châu phải sử dụng cả cho sinh hoạt và sản xuất. Ông Lê Tuấn Quốc cam kết, hệ thống cấp nước Phước Tân-Hòa Bình xong đưa nước về các hồ trên địa bàn dự trữ nhiều hơn chắc chắn mùa khô tới sẽ không còn tình trạng này nữa.

Vietsovpetro Resort nằm trên tuyến ven biển Hồ Tràm, huyện Xuyên Mộc.

CẦN CÓ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG

Năm 2020, tổng vốn đầu tư công huyện Xuyên Mộc được phân bổ từ ngân sách tỉnh và ngân sách địa phương hơn 2.064 tỷ đồng với 333 dự án. Tổng vốn giải ngân đến thời điểm này mới đạt hơn 32% kế hoạch. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc tỉnh tập trung nguồn đầu tư lớn cho Xuyên Mộc thể hiện sự quan tâm đến phát triển của địa phương. Do vậy, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phải tìm rõ nguyên nhân chậm giải ngân của từng dự án, đồng thời địa phương phải đề ra kế hoạch, giải pháp cụ thể đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn theo kế hoạch.

Đánh giá về tình hình kinh tế-xã hội huyện Xuyên Mộc trong nửa năm qua, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng báo cáo đã phản ánh đầy đủ tình hình chung trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch COVID-19. Vừa qua, lãnh đạo UBND tỉnh đã trực tiếp làm việc với các địa phương, sở, ngành tìm các giải pháp để tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng trong khả năng tối đa. Lãnh đạo huyện Xuyên Mộc cũng cần chủ động, nhất là trong rà soát, thúc đẩy tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công đúng kế hoạch, không để chậm trễ dồn từ năm này sang năm khác.

Về phát triển du lịch, khảo sát dọc tuyến đường ven biển qua địa bàn, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, 5 năm nữa Xuyên Mộc sẽ là thủ phủ du lịch của tỉnh với rất nhiều dự án quy mô. Lưu ý lãnh đạo huyện cần chú ý phát triển du lịch phải bảo đảm hài hòa lợi ích với cộng đồng địa phương, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, mục đích cuối cùng là phải nâng cao đời sống nhân dân. Khi giao đất, phê duyệt dự án, địa phương phải chú ý tham mưu dành lối lên xuống biển cho dân, lường trước khả năng xảy ra tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi giữa nhà đầu tư với dân như một số tỉnh, thành khác.

“Việc phát triển nóng sẽ kéo theo những dự án nhà ở trái phép mọc lên, giá đất tăng nhưng không thực chất. Xuyên Mộc vừa qua đã xử lý rất tốt những sai phạm về đất đai, phân lô trái nền trái phép và đề nghị không để tái diễn tình trạng này”, Bí thư Tỉnh ủy nói.

Bài, ảnh: TRẦN TRÀ-ĐĂNG KHOA