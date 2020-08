Nhóm cổ phiếu dầu khí khởi sắc

Từ đầu tháng 8 đến nay, nhóm cổ phiếu dầu khí đã có những phiên giao dịch tích cực khi liên tục giữ đà tăng giá. Theo các chuyên gia chứng khoán, sự tăng giá mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu dầu khí gần đây một phần nhờ tác động của sự phục hồi giá dầu còn có sự tác động rất lớn khi kết thúc nửa đầu năm 2020, một số DN dầu khí đã đạt được kết quả khả quan.

Cổ phiếu của DPM (Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - PVFCCo) cũng có nhiều phiên tăng liên tiếp từ đầu tháng 8 đến nay. Trong ảnh: Sản phẩm NPK của Nhà máy Đạm Phú Mỹ.

Trong các phiên giao dịch gần đây, thị trường chứng khoán chứng kiến đà tăng trưởng mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu (CP) dầu khí. Trong đó, CP GAS của Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV Gas) là một trong những cổ phiếu có mức tăng giá mạnh nhất. Chốt phiên giao dịch đầu tuần nay, GAS tăng thêm 0,43%. Như vậy, với 6 phiên tăng điểm liên tiếp, GAS đã tăng hơn 7,3% từ mức giá 67.200 đồng vào ngày 3/8 lên 70.500 đồng/CP vào ngày 10/8.

Trong nửa đầu năm 2020, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, dịch bệnh COVID-19 làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, nhu cầu nhiên liệu sụt giảm trong đó có khí và LPG. Tuy nhiên, nhờ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, PV Gas đã hoàn thành kế hoạch được giao. Các chỉ tiêu sản lượng vượt kế hoạch từ 4-42%, chỉ tiêu tài chính vượt kế hoạch từ 6-54%. Cụ thể, tổng sản lượng khí sản xuất và cung cấp 4,6 tỷ m3, bằng 104% kế hoạch 6 tháng; sản xuất và cung cấp khoảng 31 ngàn tấn condensate, bằng 110% kế hoạch; sản xuất và kinh doanh 923 ngàn tấn LPG, bằng 142% kế hoạch. Tổng doanh thu đạt 33.438 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 3.930 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 2.275 tỷ đồng.

Ông Dương Mạnh Sơn, Tổng Giám đốc PV Gas cho biết: Năm 2020, PV Gas đặt kế hoạch tổng doanh thu 66.163 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 6.636 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 3.002 tỷ đồng; chia cổ tức tỷ lệ 30% bằng tiền mặt. Giữa tháng 7 vừa qua, PV Gas đã được vinh danh trong “50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2019” cùng chứng nhận DN có giá trị vốn hóa trên 1 tỷ USD.

Cùng với GAS, các CP dầu khí khác cũng giao dịch tích cực. Chẳng hạn như CP của DPM (Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - PVFCCo) cũng có nhiều phiên tăng liên tiếp từ đầu tháng 8 đến nay. Chốt phiên giao dịch đầu tuần, DPM tăng trần 0,7%.

Từ đầu năm đến nay, trong bối cảnh thị trường diễn biến có nhiều bất lợi do ảnh hưởng dịch bệnh và hạn mặn kéo dài, PVFCCo đã triển khai nhiều giải pháp, áp dụng chính sách bán hàng linh hoạt nhằm duy trì và mở rộng thị phần. 6 tháng đầu năm 2020, sản lượng sản xuất của các Nhà máy Đạm Phú Mỹ và NPK Phú Mỹ đạt hơn 480 ngàn tấn, tăng 60% so với cùng kỳ, trong đó sản lượng urê Đạm Phú Mỹ đạt 430 ngàn tấn, tăng 63% so với cùng kỳ năm 2019.Tổng sản lượng tiêu thụ các mặt hàng phân bón đạt 550 ngàn tấn, tăng 29% so với cùng kỳ. Riêng sản lượng urê Đạm Phú Mỹ tăng 53% đạt hơn 400 ngàn tấn. Sản lượng kinh doanh NPK Phú Mỹ tăng 6% so với cùng kỳ, đạt 43 ngàn tấn. Trong danh sách Top 50 thương hiệu dẫn đầu năm 2020 do Tạp chí Forbes Việt Nam công bố mới đây, thương hiệu Đạm Phú Mỹ của PVFCCo tiếp tục nắm giữ vị trí dẫn đầu. Đây là lần thứ 5 Đạm Phú Mỹ lọt vào danh sách này và là thương hiệu phân bón duy nhất lọt vào Top 50 thương hiệu.

Ngoài các đơn vị kể trên, hàng loạt CP ở ngành dầu khí như Tổng Công ty Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí-PV Drilling (PVD), Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS), Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVT)… cũng liên tiếp tăng trong thời gian gần đây.

Theo các chuyên gia chứng khoán, cùng với đà tích cực chung của thị trường, giao dịch của nhóm CP dầu khí có nhiều khởi sắc còn do tác động tích cực của giá dầu. Trong ngày 11/8, dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 9 tiến 15 cent, tương đương 0,36%, lên 42,09 USD/thùng; các hợp đồng giao tháng 10, tháng 11 cũng trên mốc 42 USD/thùng. Dầu Brent giao tháng 10 nhích 5 cent, tương đương 0,11%, lên 45,04 USD/thùng; hợp đồng giao tháng 11 thêm 4 cent, lên 45,43 USD/thùng.

Trước đó, kết thúc phiên giao dịch ngày 10/8, dầu WTI giao tháng 9 đã tăng mạnh 1,8%, thêm 72 cent, lên 41,94 USD/thùng; dầu Brent tăng 1,3%, thêm 59 cent lên 44,99 USD/thùng.

Bài, ảnh: PHAN HÀ