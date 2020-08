Ngành Hải quan gỡ các thủ tục làm khó doanh nghiệp

Đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ DN trong hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa là những việc làm mà ngành hải quan đang nỗ lực thực hiện. Qua đó góp phần tháo gỡ khó khăn cho các DN đang bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Đại diện DN làm thủ tục Hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép.

LINH HOẠT VỀ THỦ TỤC

Theo phản ánh của các DN hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu gặp khó khăn do không thể có C/O (giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ) để nộp đúng hạn theo quy định. Nguyên nhân là do một số nước áp dụng giải pháp cách ly, phong tỏa xã hội dẫn đến việc không thể có C/O để nộp đúng hạn thời gian quy định. Để tháo gỡ khó khăn cho DN trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19, DN đề nghị cơ quan hải quan gia hạn thời hạn nộp bổ sung C/O để áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt.

Trên cơ sở đó, Tổng Cục Hải quan đã nghiên cứu các quy định pháp luật hiện hành tham mưu Bộ Tài chính ký ban hành Thông tư số 47/2020/TT-BTC ngày 27/5/2020 quy định về thời hạn nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ, hình thức nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu trong giai đoạn dịch COVID-19. Cụ thể, thời điểm nộp C/O trong giai đoạn dịch bệnh COVID cho tất cả các mẫu C/O là trong thời gian hiệu lực của C/O. Đề xuất này cũng phù hợp với quy định tại các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia. Ông Phan Tấn Anh, Phó Giám đốc Tài chính Công ty TNHH Sản xuất giày Vĩnh Uy II (KCN Sonadezi, huyện Châu Đức) cho biết, nếu không có C/O để nộp theo quy định DN sẽ bị thiệt hại lớn vì nhiều mặt hàng sẽ không được hưởng ưu đãi thuế theo quy định.

Không chỉ có Thông tư 47/2020/TT-BTC mà trước đó, tháng 2/2020, Tổng cục Hải quan đã dự thảo Quyết định ban hành danh mục hàng hóa nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 được miễn thuế nhập khẩu. Dự thảo nhanh chóng được hoàn thiện và Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định 155/QĐ-BTC ban hành danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.

ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Theo ông Thái Hoài Nam, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cảng cửa khẩu Phú Mỹ, một trong những giải pháp của ngành hải quan hỗ trợ DN thiết thực, hiệu quả là đẩy nhanh tốc độ thông quan hàng hóa, qua đó trực tiếp giúp DN có nguồn nguyên liệu sản xuất kinh doanh nhanh chóng, kịp thời. Nhờ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ hải quan như: Hệ thống thông quan tự động (VNACCS/VCIS), hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng, kho, bãi (VASSCM) ứng dụng mã vạch, phối hợp thu nộp thuế qua ngân hàng thương mại bằng phương thức điện tử… đã tạo điều kiện thuận lợi cho DN làm thủ tục xuất, nhập hàng hóa nhanh chóng. Hiện thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký hải quan đối với tờ khai luồng “xanh” không có thuế, thời gian thông quan hàng hóa chỉ còn từ 1-3 giây. Một số trường hợp do tờ khai nhiều mặt hàng, hệ thống phải kiểm tra một số tiêu chí riêng thì thời gian tối đa là 3 phút; đối với hồ sơ hệ thống phân luồng “vàng” hoặc “đỏ”, việc kiểm tra hồ sơ giấy khi bộ hồ sơ đầy đủ từ khoảng 10 phút đến 2 giờ…

Dự kiến từ nay đến cuối năm, dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, nhằm tiếp tục hỗ trợ cho DN, ông Bùi Sỹ Đức, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh cho biết, Tổng cục Hải quan đã ban hành Kế hoạch hành động đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ DN trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa trong và sau dịch bệnh COVID-19. Ngành hải quan nghiêm cấm các hành vi gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu hoặc có các biểu hiện tiêu cực, hạch sách, đòi hỏi tổ chức, cá nhân phải nộp, xuất trình các chứng từ, nộp các khoản phí, lệ phí không đúng quy định của pháp luật, làm chậm quá trình thông quan hàng hóa, gây thiệt hại hoặc làm phát sinh các chi phí cho DN.

Đối với hoạt động kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành, hiện Tổng cục Hải quan đã tạm dừng hoạt động kiểm tra đánh giá tuân thủ pháp luật của người khai hải quan trong năm 2020. Nếu DN có ý kiến đề nghị, giải trình cụ thể, xin chưa thực hiện thanh tra, kiểm tra do khó khăn trong sản xuất, kinh doanh vì ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 thì lãnh đạo đơn vị xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể.

Bài, ảnh: TRÀ NGÂN