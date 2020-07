Tăng cường kiểm tra an toàn cho nhà ở, công trình trong mùa mưa bão

Sở Xây dựng vừa ban hành công văn số 2620/SXD-QLXD về việc tiếp tục tăng cường kiểm tra, thực hiện công tác bảo đảm an toàn cho nhà ở, công trình trên địa bàn tỉnh trong mùa mưa bão năm 2020.

Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và yêu cầu người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai tại các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các biện pháp phòng, chống thiên tai; tập trung rà soát, kiểm tra đối với các công trình: nhà ở riêng lẻ, công trình công cộng, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; công trình trong phạm vi các KCN; công trình đang thi công xây dựng; công trình thu phát sóng viễn thông, truyền thanh, truyền hình, trụ BTS, pa nô, bảng quảng cáo...

Đặc biệt, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị tăng cường kiểm tra nhà ở của người dân tại các khu vực ven sông, ven biển bảo đảm đủ các điều kiện an toàn, lập danh sách phân loại nhà an toàn theo cấp bão để có biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn và thông báo kịp thời cho người dân; hỗ trợ, yêu cầu người dân thực hiện gia cố, giằng chống nhà cửa hoặc di dời đến nơi trú ngụ an toàn khi bão đổ bộ vào.

SONG BÌNH