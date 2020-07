Cắt tỉa cây xanh trong mùa mưa bão

BR-VT đang bước vào cao điểm mùa mưa. Để bảo đảm an toàn, giảm thiệt hại từ nguy cơ gãy, đổ của hệ thống cây xanh, công tác kiểm tra, xử lý cắt tỉa hạ độ cao, chặt hạ cây nguy hiểm... đang được các địa phương liên tục triển khai.

Công nhân Công ty Cây xanh Tân Thành thu gom cành cây sau khi cắt tỉa hàng cây me tây trên QL 51 (TX. Phú Mỹ).

HẠN CHẾ TỐI ĐA THIỆT HẠI DO CÂY XANH GÃY ĐỔ

Những năm gần đây, hình ảnh cây cối ngã đổ, gây thiệt hại tài sản, thậm chí thiệt hại cả tính mạng con người ngày càng nhiều. Tại BR-VT, mặc dù chưa có tình trạng cây xanh đổ làm thiệt hại về người nhưng đã có nhiều trường hợp cây ngã đổ gây thiệt hại về tài sản. Tháng 7/2018, 1 cây lim xẹt trên đường Võ Thị Sáu (TP.Vũng Tàu) ngã đổ đè lên xe ô tô đậu bên đường; tháng 7/2018, nhiều cây xanh ngã đổ trên QL 51 (TX. Phú Mỹ) gây mất điện nhiều giờ, giao thông tê liệt; tháng 11/2018, cơn bão số 9 không trực tiếp đổ bộ vào BR-VT nhưng mưa to, gió mạnh cũng khiến hàng ngàn cây xanh bị gãy đổ… Gần đây nhất, vào mùa mưa năm ngoái, 1 cây xà cừ cổ thụ trên đường Trương Công Định (TP.Vũng Tàu) ngã đổ đè vào nhà dân.

Tại BR-VT, từ giữa tháng 6, mùa mưa đã thật sự bắt đầu, mưa tăng lên cả về diện và lượng. Đáng chú ý là trong những cơn mưa đầu mùa trên địa bàn tỉnh thường kèm theo gió giật mạnh và tố lốc nên cây xanh dễ bị gãy đổ, bật gốc nếu không có biện pháp phòng, chống tốt.

Nhằm giảm thiệt hại gãy đổ từ hệ thống cây xanh trong mùa mưa bão, các địa phương đang gấp rút hoàn thành công việc cắt tỉa cành nhánh, hạ độ cao cho cây trên các tuyến đường. Cụ thể, tại TP. Vũng Tàu, đến thời điểm này công tác phòng, chống cây xanh gãy đổ đã cơ bản hoàn thành. Theo ông Trịnh Trọng Tấn, Phó Phòng kế hoạch Công ty CP Phát triển công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu (UPC), ngay từ đầu mùa mưa, công ty đã khảo sát khoảng 42.500 cây xanh các loại trên toàn địa bàn thành phố. Trong đó, số cây đã thực hiện cắt hạ độ cao, cắt tỉa tán, cành, gia cố chống dựng để phòng, chống gãy đổ trong mùa mưa bão là 5.535 cây thuộc hơn 100 tuyến đường, khuôn viên và 70 trường học. Riêng những hàng dầu, xà cừ, me tây có tuổi đời 60-70 tuổi trồng dọc tuyến đường Lý Thường Kiệt, Lê Lợi, Thống Nhất, Nguyễn Du… được UPC khảo sát tình trạng sức khỏe của cây và có chế độ quản lý đặc biệt.

BẢO ĐẢM KỸ THUẬT ĐỂ KHÔNG TỔN HẠI ĐẾN CẢNH QUAN

Ông Nguyễn Trọng Thụy, Trưởng Phòng Quản lý đô thị TP. Vũng Tàu cho biết: “Tháng 7, Phòng Quản lý đô thị tiếp tục cấp phép cho UPC chặt hạ 66 cây chủ yếu là cây phượng, sake, bàng... do mục gốc; cắt thấp tán, khống chế chiều cao cho 125 cây; chống dựng do cây nghiêng cho 112 cây. Những phần việc này dự kiến sẽ hoàn thành nốt trong tháng 7, nhằm hạn chế tối đa nguy cơ cây xanh gãy đổ trong mùa mưa bão”.

Trong khi đó, trên địa bàn TX. Phú Mỹ, hệ thống cây xanh cũng đang tiếp tục được Công ty Cây xanh (thuộc Công ty CP dịch vụ đô thị Tân Thành, TX. Phú Mỹ) cắt tỉa cành nhánh, hạ độ cao và thực hiện nhiều giải pháp phòng, chống gãy đổ khác. Theo ông Đàm Văn Bình, Giám đốc Công ty, hiện nay trên địa bàn TX. Phú Mỹ có hơn 23.000 cây xanh các loại. Từ đầu tháng 5/2020, công ty triển khai công tác kiểm tra để có biện pháp xử lý kịp thời với các cây già cỗi, mục gốc, rỗng ruột. Đặc biệt là khoảng 1.000 cây me tây trên QL 51 thường xuyên được tỉa cành, hạ độ cao vì me tây thường giòn, khu vực quốc lộ có mật độ xe cộ qua lại đông.

Tình trạng mưa giông kèm theo lốc xoáy vẫn còn tiếp diễn trên địa bàn tỉnh BR-VT. Do đó, người dân cần cẩn trọng mỗi khi lưu thông trên đường. Để phòng tránh tai nạn do cây xanh ngã đổ vào mùa mưa, người dân nên tránh đứng hoặc đỗ xe dưới gốc cây, hạn chế lưu thông và tìm nơi trú ẩn an toàn khi trời có giông gió mạnh. Ngoài ra, người dân cũng nên có ý thức bảo vệ cây xanh; không đổ dầu nhớt và các chất cặn bã dưới gốc cây sẽ làm cho rễ cây bị suy yếu dẫn tới nguy cơ đổ, ngã cao.

Các địa phương khác như Xuyên Mộc, Long Điền, Côn Đảo, Châu Đức, TP. Bà Rịa cũng đã chủ động các giải pháp phòng, chống cây xanh gãy đổ trong mùa mưa bão năm nay. Theo bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Phòng Kinh tế hạ tầng, UBND huyện Xuyên Mộc, đơn vị đã tổ chức kiểm tra, đánh giá toàn bộ hệ thống cây xanh trong đô thị, cây xanh trên các tuyến đường được giao quản lý bao gồm cả đường Bình Ba - Đá Bạc, QL 55. Đến nay huyện đã triển khai cắt tỉa cây xanh, phát quang và làm mỏng vòm lá đúng quy trình kỹ thuật nhằm giảm tác động của mưa, gió gây gãy, đổ cây. “Việc cắt tỉa tán phải bảo đảm yêu cầu kỹ thuật; tránh việc cắt tỉa cây quá mức quy định, không đúng kỹ thuật gây tổn thương đến sự sống của cây và làm ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị. Hiện toàn bộ hơn 20.000 cây xanh trên địa bàn huyện đã được kiểm tra, xử lý bảo đảm an toàn trong mùa mưa năm nay”, bà Hoa nói.

Theo Sở Xây dựng, để ngăn chặn nguy cơ mất an toàn do cây xanh gãy đổ trong mùa mưa bão, bên cạnh biện pháp cắt ngọn, tỉa cành, hạ tán, thấp vòm, thay thế cây rỗng, mục… các địa phương cần tăng cường kiểm tra và gia cố cọc chống, cắt sửa những cây nặng tán. Cần rà soát các cây xanh ở khu vực xung yếu, có nguy cơ cao ảnh hưởng đến sự an toàn người dân như các tuyến phố, công viên, khu chung cư, khuôn viên công sở, trường học, bệnh viện… Còn về lâu dài, nhằm giảm tối đa tình trạng cây ngã đổ do gió bão, ngành GT-VT, Xây dựng cần phối hợp với đơn vị cây xanh có nghiên cứu, đánh giá hằng năm để chọn lọc chủng loại cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của BR-VT, phù hợp làm cây xanh đường phố, có khả năng chống chịu cao với gió bão. Các thành phố cũng cần hoàn thiện việc quy hoạch cây xanh đô thị theo hướng đồng bộ, bảo đảm phát triển an toàn, bền vững.

Bài, ảnh: QUANG VŨ