Bộ Xây dựng làm việc với tỉnh về tình hình an toàn giao thông, bảo đảm cấp nước an toàn và thu gom, xử lý nước thải

Sáng 20/7, Đoàn công tác Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh về tình hình an toàn giao thông, bảo đảm cấp nước an toàn và thu gom, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh. Ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn.

Ông Nguyễn Đình Toàn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng và ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc về tình hình an toàn giao thông, bảo đảm cấp nước an toàn và thu gom, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh.

Về an toàn giao thông, hiện trên địa bàn tỉnh có 3 tuyến quốc lộ với tổng chiều dài 129,3km, gồm Quốc lộ 51, 55 và 56. Quốc lộ 51 hiện do Công ty Phát triển đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu (BVEC) quản lý khai thác theo hình thức BOT đoạn từ Km 37+500 đến Km 37+600, đoạn còn lại giao cho Sở GTVT BR-VT quản lý; Hai tuyến quốc lộ còn lại là 55, 56 do tỉnh quản lý.

Công tác quản lý hành lang đường bộ trên địa bàn tỉnh nói chung và trên các tuyến quốc lộ được Bộ GT-VT ủy quyền quản lý được Sở GTVT BR-VT thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra để phát hiện kịp thời và xử lý các hành vi lấn chiếm hành lang đường bộ và các hành vi thi công không bảo đảm an toàn giao thông. Từ đầu năm đến nay, Sở đã xử lý 14 trường hợp vi phạm với số tiền phạt 95 triệu đồng...

Về thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh được tỉnh chỉ đạo các địa phương thường xuyên thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng theo thẩm quyền một cách kịp thời, phù hợp với quy định của pháp luật, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, trong lĩnh vực hoạt động xây dựng.

Các đại biểu tham quan các khu xử lý nước thải của nhà máy xử lý nước thải Rạch Bà thuộc dự án Thu gom, xử lý và thoát nước TP. Vũng Tàu.

Về cấp nước, trên địa bàn tỉnh hiện có 6 đơn vị cung cấp nước sạch phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, sản xuất với 14 nhà máy, công suất 468.000m3. Nguồn nước thô cũng như nguồn nước đã được xử lý bảo đảm chất lượng và đáp ứng đủ nhu cầu cho sinh hoạt và sản xuất trên địa bàn tỉnh. Tỷ lệ dân số khu vực thành thị được cấp nước trên địa bàn tỉnh đạt trên 99%; khu vực nông thông là 80% và các KCN là 100%.

Về thoát nước và xử lý nước thải, tỉnh có 1 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thoát nước đô thị là Công ty CP Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Các đô thị trong tỉnh có khoảng 1.190km cống thoát nước các loại, 1 dự án thu gom và xử lý nước thải TP.Vũng Tàu (giai đoạn 1) công suất 22.000m3/ngày đêm; dự án thu gom xử lý nước thải Bà Rịa đã triển khai thi công từ năm 2018…

Tại cuộc họp, tỉnh đã đề xuất, kiến nghị các vấn đề như: Bộ Xây dựng xem xét chấp thuận cho tỉnh nâng cấp cải tạo bằng ngân sách tỉnh trên Quốc lộ 56 (nút giao với đường Ấp Bắc - Hòa Long và Quảng Phú - Phước An) để giảm tai nạn giao thông; đầu tư một số nút giao khác mức…

Tin, ảnh: ĐÔNG HIẾU