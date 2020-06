Thu ngân sách ngành hải quan khó về đích

Đại dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) của các DN trên địa bàn tỉnh và tiến độ thu ngân sách của ngành hải quan tỉnh. 6 tháng cuối năm, việc hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách sẽ khó về đích bởi hoạt động giao thương từ các nước có tỷ lệ xuất khẩu lớn như EU, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục ngưng trệ.

DN làm thủ tục thông quan hàng hóa tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Phú Mỹ.

DỰ BÁO SỐ THU CHỈ ĐẠT TỪ 80-86%

Báo cáo từ Cục Hải quan tỉnh cho biết, 6 tháng đầu năm, kim ngạch XNK giảm 14% so với cùng kỳ năm 2019. Nguyên nhân là do dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, dẫn đến ảnh hưởng lớn đến hoạt động XNK. Kéo theo đó, số thu ngân sách của ngành hải quan đạt 7.892 tỷ đồng, chỉ đạt 29% so với chỉ tiêu thu phấn đấu và giảm 11,6% so với số thu cùng kỳ năm 2019. Trong đó, giảm sâu nhất là mặt hàng xăng dầu nhập khẩu (71%); kế đến là máy móc thiết bị nhập khẩu (50%); sắt thép nhập khẩu (7%); dầu thô xuất khẩu (6%)...

Một số Chi cục Hải quan trực thuộc bị ảnh hưởng trực tiếp đến số thu như Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép. 6 tháng đầu năm, lượng hàng về làm thủ tục tại các đơn vị ngày càng giảm, kéo theo đó số thu ngân sách cũng giảm khoảng 50% so với cùng kỳ năm 2019. Còn tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Tàu, một trong những mặt hàng chiếm số thu lớn nhất tại đơn vị là dầu thô xuất khẩu giảm mạnh. Tính đến hết tháng 5, số thu từ mặt hàng dầu thô xuất khẩu của đơn vị chỉ đạt trên 53 tỷ đồng, giảm 50% so với tháng 4 và giảm 7 lần so với cùng kỳ năm 2019.

Nhân viên Chi cục hải quan cửa khẩu Cảng Cái Mép kiểm tra hàng container tại Cảng TCIT.

Theo Cục Hải quan tỉnh, với tình hình nêu trên, dự báo số thu NSNN của ngành hải quan đến cuối năm đạt chỉ từ 16.100-17.300 tỷ đồng, đạt 80%-86% so với chỉ tiêu pháp lệnh được giao.

ĐỒNG HÀNH, HỖ TRỢ DN

Trước bối cảnh sụt giảm ngân sách, để hoàn thành số thu ngân sách Nhà nước được giao, Tổng cục Hải quan vừa ban hành Chỉ thị 1040/CT-TCHQ về việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách. Theo đó, Cục Hải quan tỉnh yêu cầu các đơn vị trực thuộc thường xuyên đối thoại với DN để tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền liên quan đến thủ tục hải quan, chính sách thuế, công tác quản lý thuế, chế độ hoàn thuế, miễn thuế; rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa. Cơ quan hải quan cũng chủ động giới thiệu các đối tác trong nước cung cấp nguyên liệu để thay thế trong trường hợp thị trường nước ngoài khan hiếm…

Ông Trần Công Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép cho biết: Từ đầu năm đến nay, đơn vị tiếp nhận và xử lý khoảng 650 bộ hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, góp phần giảm thời gian và chi phí cho DN. Đồng thời, để tránh ách tắc hàng hóa ở cửa khẩu, đơn vị thường xuyên bố trí cán bộ, công chức giỏi chuyên môn, nghiệp vụ để giải quyết thủ tục hải quan với phương châm “đến sớm - đi nhanh - không chờ đợi”.

“Tới đây, các Chi cục Hải quan cửa khẩu tiếp tục chủ động nắm bắt thông tin các dự án đầu tư mới trên địa bàn để tư vấn cho DN; đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến vào thực hiện thủ tục hải quan điện tử và phối hợp với KBNN, ngân hàng để thu thuế điện tử 24/7, bảo đảm thông quan hàng hóa nhanh chóng cho các DN; tạo điều kiện thuận lợi để các DN thực hiện thủ tục hoàn thuế, miễn thuế, gia hạn nộp thuế”, ông Bùi Sỹ Đức, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh thông tin thêm.

