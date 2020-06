Mức chia cổ tức nhóm DN dầu khí cao ngoài dự đoán

Các cổ đông nắm giữ cổ phần ở các DN dầu khí hẳn rất phấn khởi khi hầu hết các DN đã thông qua phương án chia cổ tức ở mức khá cao. Có những đơn vị tăng hơn 2% so với kế hoạch, dù ngành dầu khí đã trải qua 1 năm đầy khó khăn.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, HĐQT PVCoating đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 với tỷ lệ chia cổ tức 10%/vốn điều lệ. Trong ảnh: Các sản phẩm bọc ống dầu khí của Công ty PVCoating.

Năm 2019 và nửa đầu năm 2020, được đánh giá là năm khá thành công của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo); tiếp tục duy trì vị thế hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phân bón.

Theo lãnh đạo PVFCCo, đầu năm 2019, sau khi dừng máy bảo dưỡng, Nhà máy Đạm Phú Mỹ nhanh chóng vận hành ổn định trở lại. Theo đó, sản lượng phân bón và hóa chất đạt 865.610 tấn, trong đó urê đạt gần 708 ngàn tấn, vượt 6% kế hoạch năm. PVFCCo bán ra thị trường gần 1,1 triệu tấn phân bón các loại, doanh thu 7.831 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 467 tỷ đồng. Với kết quả này, trong kỳ họp cổ đông thường niên năm 2020, PVFCCo đề xuất phương án chi cổ tức năm 2019 là 12%/mệnh giá, bằng tiền mặt (tăng thêm 2% so với mức 10% đã được cổ đông thông qua trong kỳ họp thường niên 2019). Tháng 4/2020, PVFCCo đã tạm ứng cổ tức năm 2019 là 5% và nếu phương án được thông qua, PVFCCo sẽ chi tiếp cổ tức 7% bằng tiền mặt.

Kết thúc năm 2019, Công ty CP PVI (PVI) dự kiến chi trả cổ tức 20%. Tuy nhiên, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 diễn ra vào cuối tháng 3 vừa qua, PVI trình ĐHĐCĐ tỷ lệ chi trả cổ tức 22,5%, cao hơn mức đã cam kết với ĐHĐCĐ 2,5%. Đây là năm thứ 6 liên tiếp PVI duy trì tỷ lệ chi trả cổ tức ở mức cao và vượt chỉ tiêu kế hoạch do Tập đoàn, ĐHĐCĐ giao.

Theo báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của PVI, năm 2019, DN đạt tổng doanh thu 11.089 tỷ đồng, hoàn thành 102% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế 874 tỷ đồng, hoàn thành 113% kế hoạch năm; nộp ngân sách Nhà nước 810 tỷ đồng, hoàn thành 124% kế hoạch. Năm 2020, PVI tiếp tục tái cấu trúc công ty mẹ và các công ty con theo hướng tinh gọn và hiệu quả, bảo đảm sự phát triển bền vững; Tăng cường công tác quản trị, giám sát trên toàn hệ thống; Tạo môi trường làm việc tốt, minh bạch cho cán bộ nhân viên phát triển. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị, hoạt động kinh doanh để tăng doanh thu và hiệu quả, đặc biệt là trong hoạt động bán lẻ.

Trong khi đó, Công ty CP Bọc ống Dầu khí Việt Nam (PVCoating, MCK: PVB) lại có sự thay đổi mạnh mẽ khi mà mới đây, HĐQT DN này đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 với tỷ lệ chia cổ tức 10%/vốn điều lệ, tương đương với số tiền 21,6 tỷ đồng. Kế hoạch này thay đổi so với ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 là không chia cổ tức. Năm 2019 PVCoating đạt tổng doanh thu 382,62 tỷ (đạt 109%), lợi nhuận sau thuế đạt 37,36 tỷ (đạt 294%), nộp ngân sách Nhà nước 50,99 tỷ (đạt 266%). Năm 2020, PVCoating đặt kế hoạch tổng doanh thu 608,6 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 48,6 tỷ đồng; kế hoạch chia cổ tức là 10%/vốn điều lệ. Trong 5 tháng đầu năm 2020, PVCoating đạt tổng thu đạt 625,53 tỷ (đạt 103%), lợi nhuận sau thuế đạt 83,26 tỷ (đạt 172%) kế hoạch năm.

Theo đánh giá của PVN, trong 2 năm gần đây, ngành dầu khí gặp nhiều khó khăn do giá dầu xuống ở mức thấp. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, ngành dầu khí đã phải chịu tác động của cuộc “khủng hoảng kép” từ giá dầu suy giảm và dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, lường trước được những thách thức, các DN đã đề ra được các giải pháp để khắc phục nên vẫn đạt được những kết quả sản xuất kinh doanh khả quan. Do đó, ngay trong mùa đại hội cổ đông năm nay, một số DN đã đề ra phương án chi trả cổ tức năm sau cao hơn hoặc tương đương năm trước. Chẳng hạn, tại PV Gas năm 2020 có kế hoạch chia cổ tức 30%. Ông Dương Mạnh Sơn, Tổng Giám đốc PV Gas cho biết: Năm 2020, PV Gas đặt kế hoạch tổng doanh thu 66.163 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 8.294 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 6.636 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 3.002 tỷ đồng. Năm 2019, PV Gas tiếp tục là một trong những đơn vị có tỷ lệ chia cổ tức ổn định và ở mức cao trên thị trường chứng khoán. Trong đó, ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 với tỷ lệ chia cổ tức là 45% vốn điều lệ (so với kế hoạch là 30%), đến nay PV Gas đã tạm ứng 10%.

Theo đánh giá của các DN, để đạt được chi trả cổ tức năm sau cao hơn hoặc tương đương năm trước cho các cổ đông, cùng với việc triển khai gói giải pháp, các DN tiếp tục triển khai quyết liệt việc tiết giảm chi phí; tăng cường quản trị, tối ưu nguồn lực; triển khai áp dụng các công cụ, giải pháp nhằm giảm chi phí, tiết kiệm thời gian và nâng cao năng suất lao động. Đồng thời, rà soát, cắt giảm chi phí nhằm tiết giảm đồng bộ với giảm doanh thu, kể cả giảm thu nhập cá nhân từ lãnh đạo đến người lao động...

Bài, ảnh: PHAN HÀ