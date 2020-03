Phát huy vai trò bảo vệ người tiêu dùng

Các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh đã được Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (BVQLNTD) tỉnh và các địa phương triển khai tích cực. Nhiều vụ khiếu nại của NTD được Hội giải quyết thấu tình đạt lý, giúp bảo vệ quyền lợi NTD và những DN làm ăn chân chính. Tuy nhiên, để phát huy quyền của mình, NTD phải không ngại lên tiếng, không “cả nể” để vô tình bao che hành vi sai trái.

Để tránh mua nhầm hàng giả, hàng kém chất lượng, NTD nên cẩn trọng kiểm tra chất lượng sản phẩm, ngày sử dụng, nguồn gốc xuất xứ. Trong ảnh: Người dân thanh toán tại Siêu thị Lotte Mart Vũng Tàu.

“NGẬM ĐẮNG” BỞI NHỮNG TRANG WEB LÀM ĂN CHỤP GIẬT

Theo báo cáo của Hội BVQLNTD tỉnh, thời gian qua, mặc dù số vụ khiếu nại của NTD liên quan đến chất lượng sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn tỉnh có giảm nhưng quyền lợi của NTD vẫn bị vi phạm, nhất là trong việc mua hàng trực tuyến. Không ít NTD đã phải “ngậm đắng” bởi gặp phải những trang web bán hàng làm ăn chụp giật, chuyên bán hàng kém chất lượng lừa đảo NTD.

Chị N.T.H. (phường 10, TP. Vũng Tàu) cho biết: Cách đây 2 tháng, chị đặt mua hai đôi giày cao gót bằng da bóng, màu đen trên một trang facebook do thấy hình ảnh sản phẩm đẹp, giá cả cũng vừa phải. Tuy nhiên, khi nhận được sản phẩm do “shipper” chuyển đến, 2 đôi giày chị đặt khác xa so với hình ảnh mà chị đặt trên mạng từ màu sắc, kiểu dáng. Ngay lập tức, chị H. gọi điện cho số điện thoại của cửa hàng online này thì máy không liên lạc được, còn “comment” trên trang web của cửa hàng này cũng không nhận được phản hồi. Mặc dù rất bức xúc, nhưng theo chia sẻ của chị H., do giá trị sản phẩm không lớn, nên chị cũng không muốn khiếu nại vì sẽ rất mất thời gian, chỉ coi đó là bài học khi mua hàng online.

Trường hợp mua phải hàng kém chất lượng, không đúng như quảng cáo như chị N.T. H. không phải là ít. Theo đó, khi quảng cáo, bán hàng, người bán thường hứa hẹn về chất lượng hàng hóa, thậm chí có trang còn cam kết đền 100% giá trị tiền hàng nếu không đúng mẫu. Thế nhưng, sau khi khách chuyển tiền và nhận hàng xong, người bán liền chối bỏ trách nhiệm.

ĐỪNG “NGẠI” LÊN TIẾNG

Theo ông Huỳnh Văn Chinh, Chủ tịch Hội BVQLNTD tỉnh, khi mua phải hàng không bảo đảm chất lượng, hình thức không đúng như quảng cáo, người tiêu dùng đừng “ngại” lên tiếng mà phải mạnh dạn gõ cửa các cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi của mình. Bởi trên thực tế, thời gian qua, một số đơn thư của NTD gửi đến Hội BVQLNTD đã được giải quyết thỏa đáng.

Bà Huỳnh Thị Mỹ Dung, Chủ tịch Hội BVQLNTD TP. Bà Rịa cho biết: Khi nhận được đơn khiếu nại NTD, Hội đã tìm hiểu cặn kẽ nguyên nhân của từng vụ việc và phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ những nội dung phản ánh để có cơ sở khi giải quyết khiếu nại. Mới đây, ông N.V.H. (TP. Bà Rịa) gửi đơn khiếu nại đến Hội về việc lúa bị chết, do nghi ngờ loại phân ông mua là phân giả. Nhận được đơn, Hội xuống tận ruộng để xem xét, gặp cán bộ nông nghiệp để nghe giải thích về tình trạng chết lúa tại ruộng của ông H. Đồng thời liên hệ và gửi mẫu phân bón cho đơn vị sản xuất phân tích. Sau đó, Hội tổ chức buổi làm việc giữa các bên để làm rõ vấn đề. Kết quả, nguyên nhân là do ông H. chăm sóc lúa không đúng quy trình (bón thuốc diệt cỏ, bón phân trong khi đó ruộng không đủ nước tưới dẫn đến lúa bị chết). Qua vụ việc, Hội cũng đã giúp người khiếu nại hiểu rõ hơn về quy trình chăm sóc lúa, đồng thời bảo vệ được uy tín của DN làm ăn chân chính.

Trước đó, ông N.H.T. (TP.Bà Rịa) đặt mua một máy tính bảng trên mạng. Tuy nhiên, khi ông nhận được máy tính đem về thì không sử dụng được các chức năng của máy như lời quảng cáo trên mạng. Ông T. khá bức xúc và tìm đến Hội BVQLNTD TP. Bà Rịa để giải quyết vụ việc. Mặc dù rất vất vả ông mới được hoàn lại tiền, nhưng dù sao cũng đã được giải quyết thỏa đáng.

Ông Huỳnh Văn Chinh, Chủ tịch Hội BVQLNTD tỉnh cho biết, từ đầu năm 2019 đến nay, Hội đã tiếp nhận và xử lý 6 đơn thư khiếu nại của NTD và 38 cuộc tư vấn qua điện thoại của NTD yêu cầu hỗ trợ giải quyết khiếu nại hoặc phản ánh vi phạm quyền lợi NTD như thực phẩm kém chất lượng, hàng kém chất lượng... Các vụ việc đều được giải quyết thỏa đáng.

Năm 2020, chủ đề của Ngày Quyền người tiêu dùng Việt Nam (15/3) là “Bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử”, Hội tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như phát tờ rơi, treo băng rôn, tuyên truyền trực tuyến các nội dung cơ bản của Luật BVQLNTD; tuyên truyền, khuyến khích, hỗ trợ DN thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại…; chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tư vấn, giải quyết các khiếu nại của NTD; phối hợp với các ngành tăng cường giám sát việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, đo lường, VSATTP... Các vụ khiếu nại của NTD về sản phẩm kém chất lượng, hàng giả... đã giảm so với những năm trước. Tuy nhiên, trong thời buổi thương mại điện tử, giao dịch xuyên biên giới, giao dịch qua các trang mạng xã hội… phát triển mạnh như hiện nay, một số DN vẫn cố tình kinh doanh, buôn bán hàng hóa kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, lừa dối khách hàng.

Trong khi đó, việc kiểm tra, xử lý các hoạt động gian lận thương mại còn nhiều bất cập. “Để tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng, NTD nên mua sắm ở những địa chỉ tin cậy, uy tín được nhiều NTD lựa chọn và được Bộ Công thương cấp phép kinh doanh thương mại điện tử. Nếu chẳng may mua hàng giả, hàng kém chất lượng, NTD nên lưu giữ hóa đơn, chứng từ, hàng hóa và chủ động tìm đến các cấp Hội BVQLNTD để được hỗ trợ giải quyết”, ông Huỳnh Văn Chinh nói.

Bài, ảnh: SONG BÌNH