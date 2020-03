Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục tăng

Theo báo cáo của Tổng cục Hải Quan, trong tháng 2, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 37,1 tỷ USD và tăng 0,5% so với tháng 1, trong đó tổng trị giá xuất khẩu đạt 18,6 tỷ USD, tăng 1,5% (đồng thời tăng 34% so với cùng kỳ năm 2019). Bên cạnh đó, tổng trị giá nhập khẩu 18,5 tỷ USD, mặc dù có giảm 0,5% so với tháng trước song vẫn tăng 26% so cùng kỳ.

Trong tháng 2, 2 mặt hàng chủ lực là xuất khẩu dầu thô và quặng đều giảm về trị giá, cụ thể khối lượng dầu thô xuất khẩu đạt 467.000 tấn, tăng 13,3% nhưng trị giá giảm 12,6% so với tháng 1. Với mặt hàng quặng các loại, khối lượng xuất khẩu ước tính 250.000 tấn, giảm 10,3% đồng thời sụt 65,3% so với tháng trước.

Về nhập khẩu, số lượng xăng dầu các loại nhập khẩu là 650.000 tấn, giảm 14,1% so với tháng trước và trị giá là 345 triệu USD, giảm mạnh tới 27,2%.

Riêng mặt hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, trị giá nhập khẩu 4,4 tỷ USD và tăng 4% so với tháng 1. Bên cạnh đó, trị giá nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại tiếp tục tăng 21% với trị giá đạt 134 triệu USD, cụ thể số lượng xe nhập về trong tháng là 6.000 chiếc, tăng tới 40,2% so với tháng trước.

Theo đại diện của Tổng cục Hải quan, thực hiện Chỉ thị 01/CT-BTC ngày 31/1 của Bộ Tài chính, Tổng cục đã thành lập Tổ công tác hỗ trợ cho các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 và làm đầu mối cung cấp, trao đổi thông tin.

Cụ thể, Tổng cục Hải quan đảm nhận nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị làm đầu mối tổng hợp các thông tin hàng ngày liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu trên toàn quốc, hàng hóa xuất nhập khẩu với Trung Quốc, tình hình xuất khẩu khẩu trang vào thị trường Trung Quốc và lượng hàng hóa tồn đọng tại các cửa khẩu.

KIM NGÂN