Bám sát tiến độ từng dự án để kịp thời tháo gỡ khó khăn

Đó là chỉ đạo của ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại cuộc họp để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư trọng điểm được tổ chức vào sáng 3/3. Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành, địa phương cũng tập trung bàn các giải pháp thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm, tạo động lực cho yêu cầu phát triển của tỉnh.

Dự án tuyến đường tránh TP. Bà Rịa nối QL56 với QL51 có tổng chiều dài 12,2km hiện đã thông xe gần 8km.

NHIỀU DỰ ÁN “CHUYỂN ĐỘNG”

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Công Vinh, Giám đốc Sở KH-ĐT cho biết, hiện nay, tỉnh đã bố trí vốn để thanh toán các dự án chuyển tiếp, dự án khởi công mới và chuẩn bị đầu tư cho 16 dự án trọng điểm, lũy kế đến hết năm 2019 là 1.536,4 tỷ đồng. Theo kế hoạch vốn năm 2020 bố trí 1.431 tỷ đồng cho các dự án thuộc các lĩnh vực: Hạ tầng giao thông, cảng tàu du lịch, sân bay, công viên, môi trường, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, điện khí, trường học, khu đô thị… Để đẩy nhanh tiến độ các dự án, hàng tuần tỉnh đã tổ chức họp với các sở, ngành bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc từng dự án theo kiến nghị của chủ đầu tư và đơn vị được giao nhiệm vụ.

Cụ thể tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm như sau: Đối với dự án cầu Phước An, UBND tỉnh đã có Tờ trình số 02/TTr-UBND ngày 6/1/2020 đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ KH-ĐT thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án với tổng mức đầu tư 4.879 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương 2.000 tỷ đồng và ngân sách tỉnh 2.879 tỷ đồng. Ngày 6/2/2020, Bộ KH-ĐT có văn bản số 646/BKHĐT-TH đề nghị UBND tỉnh hoàn thiện lại các thủ tục đầu tư dự án theo Luật Đầu tư công 2019 để trình HĐND tỉnh. Theo đó, hiện Sở KH-ĐT đang phối hợp với BQL Dự án giao thông khu vực Cái Mép - Thị Vải (CM-TV) rà soát thủ tục để tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh trong Kỳ họp bất thường vào đầu tháng 4/2020.

Đối với Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, ngày 7/2, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã có văn bản chấp thuận cho UBND tỉnh BR-VT lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trình Thủ tướng xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu theo đề nghị trước đó của Bộ GT-VT. Đồng thời giao Bộ GT-VT phối hợp, hỗ trợ UBND tỉnh BR-VT trong quá trình triển khai dự án, đảm bảo quy định pháp luật. Mới đây, ngày 17/2, UBND tỉnh đã họp và giao Sở GT-VT chủ trì, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án theo hình thức hợp tác công tư (PPP).

Cầu Mỏ Nhát thuộc dự án đường Phước Hòa - Cái Mép, một dự án trọng điểm của tỉnh sắp hoàn thành.

Đối với một số dự án giao thông trọng điểm khác, ông Nguyễn Văn Trình, Giám đốc BQL Dự án giao thông khu vực CM-TV cho biết, dự án đường 991B từ hạ lưu cảng Cái Mép đến QL51 đã hoàn tất thủ tục đầu tư và đã khởi công gói thầu số 36 (từ đường liên cảng đến cầu Mỏ Nhát) vào tháng 5/2018. Lũy kế đến nay, trị giá thực hiện dự án đạt 184 tỷ đồng, trong đó thực hiện trong năm 2019 ước khoảng 135 tỷ đồng. Tuy nhiên, thời gian qua tiến độ thực hiện dự án chậm hơn so với kế hoạch là do vướng giải phóng mặt bằng (GPMB), theo đó hiện vẫn còn 4 hộ (tương ứng với 1,27ha/35,6ha) chưa bàn giao mặt bằng. Dự án đường Long Sơn - Cái Mép có tổng mức đầu tư 1.189 tỷ đồng, có tổng chiều dài 3,747km (trong đó bao gồm cầu sông Rạng), điểm đầu giao với đường vào KCN dầu khí Long Sơn, điểm cuối giao với đường 991B từ QL51 đến hạ lưu cảng Cái Mép, được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh (và các nguồn vốn khác). Theo kế hoạch dự án này khởi công trong năm 2019. Tuy nhiên, do công tác GPMB chưa hoàn tất nên BQL dự án đang tiếp tục phối hợp các phòng, ban của TX. Phú Mỹ và TP. Vũng Tàu hoàn tất công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân trong quý II/2020 để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công theo đúng tiến độ.

Thi công hạng mục cầu Rạch Ông thuộc dự án đường 991B - một trong những dự án trọng điểm của tỉnh. Ảnh: MỸ LƯƠNG

RÀ SOÁT, GỠ KHÓ ĐỂ TRIỂN KHAI DỰ ÁN

Theo đánh giá của UBND tỉnh, các dự án trọng điểm trên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng quyết định đến sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Việc chậm triển khai các dự án kéo dài sẽ nảy sinh nhiều hệ lụy và làm đội vốn. Ngoài ra, công trình chậm triển khai còn khiến người dân trong vùng dự án gặp khó khăn. Ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, dự án cầu Phước An nếu chờ nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương sẽ dẫn tới chậm tiến độ. Do đó, để đẩy nhanh tiến độ dự án, đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương ứng trước nguồn vốn của tỉnh để thực hiện dự án sau đó sẽ bổ sung nguồn vốn Trung ương sau.

ÔNG NGUYỄN HỒNG LĨNH, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH HĐND TỈNH Tiến độ các dự án phải được cập nhật thường xuyên Trong quá trình triển khai thực hiện các dự án trọng điểm, các địa phương, sở, ban ngành liên quan cần bám sát tiến độ từng dự án, rà soát nhiệm vụ, thủ tục theo quy định để tháo gỡ khó khăn kịp thời. Tiến độ các dự án và nhu cầu vốn cần được cập nhật từng tháng, nếu phát sinh có thể trình lãnh đạo tỉnh để điều chỉnh phù hợp. Các địa phương phải tập trung toàn lực cho công tác giải phóng mặt bằng, sớm giao đất sạch thực hiện các dự án trên quan điểm hài hòa lợi ích của người dân có đất bị thu hồi. Trong đó, giao vốn cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất chuyển chi phí bồi thường cho dân nhanh nhất, thiếu tới đâu cấp tới đó để giúp người dân ổn định cuộc sống. Các chủ đầu tư phải báo cáo kịp thời nhu cầu, đề nghị bổ sung vốn theo tiến độ để HĐND, UBND tỉnh có giải pháp xử lý. UBND tỉnh bố trí, sử dụng 7.000 tỷ đồng vốn dự trữ của tỉnh tập trung trước cho dự án: Cầu Phước An, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và bồi thường giải phóng mặt bằng.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Nguyễn Công Vinh, Giám đốc Sở KH-ĐT cho biết thêm: Để đẩy nhanh các dự án, tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo triển khai các dự án như: Đối với dự án đường 991B và đường Long Sơn - Cái Mép, BQL dự án giao thông khu vực CM-TV tiếp tục thi công các hạng mục đã khởi công và triển khai các thủ tục hoàn tất ký kết hợp đồng, đồng thời khởi công đoạn từ QL51 đến cầu Mỏ Nhát; phối hợp với TP.Vũng Tàu, TX.Phú Mỹ tiếp tục triển khai công tác bồi thường GPMB. Đối với dự án nạo vét và tái thiết hạ tầng khu vực kênh Bến Đình, TP.Vũng Tàu, BQL Dự án chuyên ngành giao thông tiếp tục hoàn tất các thủ tục để khởi công trước tháng 6/2020…

Về các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh, ông Hồ Thúc Tiên, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT cho biết, hiện có 326ha/1.000ha đất của Tập đoàn Cao su Việt Nam đã được thu hồi với mức bồi thường bình quân là 160 triệu đồng/ha. Diện tích đất còn lại hiện UBND tỉnh đang tiếp tục việc đàm phán, thống nhất để nhanh chóng có đất sạch giao cho các nhà đầu tư.

Bài, ảnh: TRÀ NGÂN