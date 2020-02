Doanh nghiệp FDI trả lương cao nhất với hơn 1,5 tỷ đồng/tháng

Bộ LĐTBXH vừa công bố báo cáo tình hình thực hiện chi trả tiền lương đối với người lao động trong DN năm 2019.

Theo báo cáo của 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (với 28.681 DN có báo cáo, tương ứng với 3,5 triệu lao động), tiền lương bình quân năm đạt 7,8 triệu đồng/người/tháng, tăng 6,6% so với năm 2018.

Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức lương bình quân lớn nhất với 10 triệu đồng/người/tháng (tăng 8,9% so với năm 2018); tiếp đến là công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là 8,96 triệu đồng/người/tháng (tăng 9,1% so với năm 2018).

Xếp thứ ba về mức lương bình quân là DN có vốn đầu tư nước ngoài với 7,63 triệu đồng/người/tháng (tăng 3,7% so với năm 2018). DN dân doanh có mức lương bình quân thấp nhất với 7,25 triệu đồng/người/tháng, (tăng 6,4% so với năm 2018).

Ngoài khảo sát mức tiền lương bình quân, Bộ LĐTBXH cũng khảo sát mức tiền lương cao nhất và thấp nhất của người lao động. Trong khi mức tiền lương thấp nhất đã tăng cao so với năm 2018 thì mức tiền lương cao nhất lại giảm.

Mức tiền lương cao nhất năm 2019 là 1,584 tỷ đồng/người/tháng của một người lao động tại DN FDI ở TP. Hồ Chí Minh, mức lương này thấp hơn so với năm 2018 là 2,166 tỷ đồng/người/tháng.

Mức lương thấp nhất cũng nằm trong DN FDI là 300.000 đồng/người/tháng, tăng so với năm 2018 là 100.000 đồng/người/tháng.

Theo đánh giá của Bộ LĐTBXH, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng tình hình sản xuất, kinh doanh năm 2019 của các DN tiếp tục có sự tăng trưởng, tạo thuận lợi để doanh nghiệp có điều kiện chăm sóc tốt hơn đến đời sống của người lao động. Tiền lương của người lao động năm 2019 đã tăng so với năm 2018.

HỒNG KIỀU