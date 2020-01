PV GAS CHỦ ĐỘNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TRONG DỊP TẾT

Tết Nguyên đán - là thời điểm vào mùa hanh khô, nguy cơ cháy nổ tăng cao, đặc biệt là với đơn vị sản xuất – kinh doanh trong lĩnh vực khí. Vì vậy, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) luôn chủ động công tác PCCC, bảo đảm an toàn trên tất cả các công trình.

Cán bộ, nhân viên PV Gas thường xuyên kiểm tra, bảo đảm an ninh an toàn công trình khí tại trạm khí Phú Mỹ.

Cụ thể, PV GAS đã yêu cầu tất cả các đơn vị thành viên và trực thuộc rà soát, kiểm tra các điều kiện đảm bảo an ninh, an toàn, bố trí đủ lực lượng PCCC, kiểm định thiết bị… đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, công trình, trụ sở làm việc, kho vật tư, phương tiện vận chuyển khí LPG, CNG tại các đơn vị.

Trong thời gian nghỉ Tết, PV GAS vẫn bảo đảm công tác an ninh an toàn; duy trì chế độ trực ứng cứu khẩn cấp, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, góp phần giữ gìn mùa Xuân tươi vui và bình an cho cộng đồng.

Tin, ảnh: SONG THƯ