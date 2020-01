Nhu cầu đi lại tăng, tàu - xe vẫn đáp ứng đủ

Dịp Tết Nguyên đán, lượng khách từ BR-VT đi các địa phương khác và ngược lại tăng khoảng 30% so với ngày thường, nhưng các DN vận tải vẫn đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của khách, không xảy ra tình trạng ùn ứ.

Trưa ngày mùng 5 Tết, một số hành khách ra Bến xe Vũng Tàu để về lại TP.Hồ Chí Minh.

Sau 4 ngày nghỉ Tết, từ 29/1 (mùng 5 Tết) nhiều du khách rời BR-VT để trở lại với công việc trong năm mới. 11 giờ ngày 29/1, có mặt tại Trạm thu phí T3 (đoạn gần ngã ba Long Sơn, Quốc lộ 51) của Công ty CP Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, lượng xe ô tô qua trạm đã bắt đầu tăng mạnh theo chiều hướng về TP. Hồ Chí Minh nhưng các phương tiện lưu thông ổn định. Anh Chu Văn Quân (chung cư Ehome 2, quận 9, TP.Hồ Chí Minh) cho biết, anh cùng gia đình xuống Vũng Tàu từ sáng mùng 4 Tết và trưa mùng 5 rời Vũng Tàu về lại TP.Hồ Chí Minh. Theo anh Quân, cả hai chiều đi và về không xảy ra tình trạng kẹt xe, đường khá thông thoáng.

Ông Nguyễn Quốc Quân, Trạm phó Trạm thu phí T3 cho biết, tính đến 7 giờ sáng ngày 29/1 (mùng 5 Tết) tổng số ô tô qua trạm T3 khoảng 79.415 lượt. Những ngày Tết vừa qua không có hiện tượng kẹt xe, ùn ứ khi qua trạm. Để xe qua trạm nhanh chóng, trong các ngày Tết trạm đã có kế hoạch lấn tuyến sang hướng Vũng Tàu-TP.Hồ Chí Minh 1 làn đường, dựng barie bán và soát vé thủ công, với cách bán vé này đã tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia giao thông khi qua trạm được nhanh hơn.

Trong khi đó, theo thống kê của Bến xe Vũng Tàu, từ ngày 25 đến ngày 29/1 (tức từ mùng 1 đến mùng 5 Tết), đã có khoảng 2.760 chuyến xe xuất bến, vận chuyển 23.106 lượt hành khách. Cao điểm là vào các ngày mùng 3 và mùng 4 Tết, lượng khách vào bến tăng nhưng không xảy ra tình trạng ùn ứ hoặc nhồi nhét hành khách. Ông Đỗ Thành Nghĩa, Phó Giám đốc Công ty Dịch vụ Bến xe Vũng Tàu cho biết: Ngoài việc đảm bảo phương tiện phục vụ người dân đi lại trong dịp Tết Nguyên Đán 2020, Bến xe Vũng Tàu còn phối hợp với các lực lượng chức năng bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong và ngoài bến xe, không để xảy ra tình trạng chèo kéo, cướp giật và trộm cắp tài sản của hành khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách tuyến TP. Vũng Tàu đi TP.Hồ Chí Minh và ngược lại, các nhà xe như: Hoa Mai, Toàn Thắng, Phương Trang, Kumho… cũng tăng chuyến so với ngày thường. Ông Phạm Đoàn Đức Huy Cường, Giám đốc Chi nhánh Công ty vận tải Phương Trang tại Vũng Tàu cho biết, những ngày Tết Công ty vận tải Phương Trang tại Vũng Tàu đưa vào hoạt động 25 chuyến xe/ngày, tăng 5 chuyến so với ngày bình thường, giảm 10 chuyến so với Tết 2019.

Ông Đỗ Phú Tài, Quản lý điều hành Công ty TNHH Toàn Thắng cho biết, nếu như mọi năm vào các ngày từ mùng 2 đến mùng 5 Tết, lượng khách tăng gấp 2-3 lần thì năm nay khách giảm. Chỉ có ngày mùng 3 và mùng 4 Tết lượng khách tuyến Vũng Tàu-TP.Hồ Chí Minh tăng gấp đôi so với ngày thường. Giá vé trong dịp Tết tăng 27% so với ngày thường (tăng từ ngày 24/1, tức 30 Tết đến hết ngày 30/1, tức mùng 6 Tết), cụ thể giá vé thường 140 ngàn đồng/người/lượt; xe chất lượng cao 200 ngàn đồng/người/lượt.

Ngoài ra, còn có hoạt động vận tải khách bằng xe buýt, toàn tỉnh hiện có 6 tuyến xe buýt nối các địa bàn trong tỉnh cũng như tỉnh bạn, với hơn 104 phương tiện đang hoạt động, với loại xe từ 29-50 chỗ, tần suất chạy xe từ 15 phút/chuyến đến 30 phút/chuyến.

Nhằm ngăn chặn tình trạng nhà xe nhồi nhét hành khách, lực lượng CSGT, Công an tỉnh và Thanh tra Sở GTVT cũng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp chở quá số người quy định, buộc phải xuống khách và điều động phương tiện phục vụ hành khách đi lại kịp thời. Thanh tra Sở GTVT cho biết, lực lượng Thanh tra Sở GTVT đã tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến quốc lộ 51, 55 và 56 nhưng dịp Tết này chưa phát hiện xe ôtô chở khách từ TP.Vũng Tàu đi các tỉnh miền Bắc, miền Trung và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nhồi nhét hành khách như những năm trước đây…

Ở tuyến vận tải biển, ông Phạm Văn Thế, Trưởng đại diện Công ty TNHH Công nghệ xanh DP (Greenlines DP) chi nhánh Vũng Tàu cho biết: Từ mùng 1 đến mùng 5 Tết, lượng khách qua cảng đạt khoảng hơn 6.000 lượt người, tăng từ 50-60% so với ngày thường. Công ty đã tăng các chuyến tàu cao tốc đi lại giữa TP.HCM và Vũng Tàu lên 16 chuyến/ngày (bình thường chỉ có 8 chuyến). Do đó, không xảy ra tình trạng hành khách ùn ứ tại cảng.

Bài, ảnh: TRÀ NGÂN